СПЕЦПРОЕКТ
В последние 12 лет в Калининградской области активно строят и реконструируют автодороги. Клопс.Ru вспомнил историю появления самых важных объектов и немного заглянул в будущее.
Приморское кольцо
Читать
Вторая эстакада
Читать
Дороги на Сельму
Читать
Восточная эстакада
Читать
Обход Калининграда
Читать
Берлинка
Читать
Дорога в обход Советска
Читать
Пл. Василевского и ул. 9 Апреля
Читать
Какие дороги достались первым переселенцам и как начинали строить новые
Читать
КИЛОМЕТРЫ И РУБЛИ
Сколько тратили на строительство дорог за последние 12 лет
Читать
Новая дорога в Чкаловск
Читать
Смотреть
Дорожные объекты
до и после
Видео
Александр Адерихин, Константин Сериков
Евгений Фролов
Александр Подгорчук, Павилас Карпавичус
СПЕЦПРОЕКТ
Текст:
Дизайн и верстка:
Фото:
Вернуться на Клопс