ВСЁ ЧЕРЕЗ ЗАГС

В декабре 2017 года органам ЗАГС России исполняется 100 лет. Кто пишет речи для торжественных регистраций брака, что делать, когда жених плачет навзрыд, и как часто в Калининграде женятся китайцы — в материале Клопс.Ru.
Мы выбрали три ЗАГСа: Дворец бракосочетаний (межрайонный отдел ЗАГС №1) в Калининграде как самый центральный, Гурьевский как самый популярный и Нестеровский - как самый возрастной (здесь трудится самый опытный работник).
Долгое время браки заключали в церквях. Торжественное венчание и запись в церковной метрической книге делали союз законным. В книги вносились данные о рождении, крещении, венчании и отпевании прихожан.
При заключении брака священник записывал в метрической книге следующие сведения: имена и фамилии брачующихся, время совершения таинства брака, год, месяц и день рождения жениха и невесты, их вероисповедание, их семейное состояние до времени вступления в брак, их сословие, место жительства жениха, его занятие (а также занятие невесты, "если перед браком она самостоятельно зарабатывала средства пропитания").
18 декабря 1917 года декрет "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния" изменил старый порядок. Этот документ признавал церковный брак "частным делом", а официальным фактом считалась лишь регистрация в государственных органах. 18 декабря 1917 года стало днём рождения органов записи актов гражданского состояния России.
Отдел ЗАГС Нестерова
Руководитель: Шлычкина Светлана Викторовна Работает в этой сфере с 1980 года
1986 год
"Мы рождаемся, женимся, мы..."
В Нестеровский отдел ЗАГС Светлана попала, когда ей было 23 года. После школы юная Света уехала к сестре в Москву в надежде поступить в лесотехнический институт. Она хотела заниматься городским ландшафтом и озеленением. Из-за смерти отца и сложностей с финансами девушке пришлось вернуться.
В Нестерове девушку ждал её парень и будущий муж — Саша Шлычкин. Светлана рассказывает, что её супруг был из состоятельной семьи — работали в райпо. Тогда в их семье у первых в провинциальном городке появились "Жигули", потом цветной телевизор.
Знакомства и знание азбуки Морзе помогли барышне устроиться работать в связь. "Я освоила телеграф, почтовую связь, радиостанцию — тогда закрытую. Потом пошла депутатом — оратор же, комсомолка, кавказская пленница! Через год я родила дочку", — рассказывает Светлана Викторовна.
К тому времени её муж ходил в море и привозил ей заморскую одежду.
"У меня шуба была такая леопардовая, шапка-казачок. Мы всё приобретали в валютном магазине "Берёзка". Раньше, я думаю, на работу в ЗАГС брали либо жён офицеров, либо моряков, потому что приличная одежда была. В 1980 году меня вызвали райисполком и предложили сменить сферу деятельности. Так я ушла из связи".
Светлану привели в небольшую комнатку три на три метра и представили как преемницу тогдашней заведующей бюро ЗАГС.
"Она на меня посмотрела круглыми глазами, положила ключ на стол и ушла. Так что опыт мне перенимать было не у кого, мне передали документы, я приняла печати, гербовые бланки, расходно-приходные книги. Люди идут, а я сижу, ресницами хлопаю".
Первый шок для юной сотрудницы был, когда родители сразу из роддома пришли регистрировать смерть ребёнка.
"Я сама мать, мне было плохо, обидно. А потом сразу свадьба была. Я её хорошо помню, её проводили торжественно в Доме культуры".
Светлана Шлычкина, сколько себя помнит, добивается отдельного помещения для отдела ЗАГС. Из небольшой комнатки они потом переехали в здание, где сейчас сидит редакция местной газеты. Потом, после череды писем и обращений, выделили цокольный этаж жилого дома.
"Мне сказали: если вы сейчас и на это не согласитесь, то будете так и проводить регистрации в одной комнате без удобств. В 1997 году у нас состоялось официальное торжественное открытие этого нашего помещения".
Заведующая признаётся: за год по три раза меняла причёску. Все свободные деньги уходили на наряды. Хотела запомниться молодожёнам.
В среднем в выходные регистрируют один-два брака. Свадебный бум был 07.07.07. Тогда свадьбу сыграли сразу 12 пар!
"Когда пар много, то всё идёт по регламенту, а у нас это семейный праздник. Даже рождение детей торжественно регистрируем. Речи свои на регистрации брака я меняю по ходу. Могу кратко и ёмко. А если вижу, что ревут молодожёны, то начинаю: "Сегодняшним днём вы обязаны своим родителям, сегодня они благословляют вас на счастливый семейный союз...". Там и женихи плачут! Кто такие сотрудники ЗАГСа? Это богом данные люди. Мы ведь и артисты, и юристы".
"Один жених так разрыдался, рыжий такой, никак не может успокоиться. Я прекратила душевные речи, поменяла тон, стала строже говорить. А другой по молодости бросился меня целовать. Сказал: "Где ж вы были раньше, я бы на вас женился!". Ему было так приятно и радостно, а я не знала, куда деться".
"При разводе плачут, тогда я как психолог выступаю. Был случай, когда пришли заявление подавать на развод и при мне начали друг другу претензии предъявлять. Кольца делить и подарки. Я сказала: "Давайте все ваши раздоры решать за дверью. Сегодня не хочу ваши документы принимать. Помните, какая свадьба у вас была шикарная? Весь Нестеров гудел. А вашу регистрацию? Я даже помню, что вам сказала (и привела то, что мы обычно всем говорим). Давайте оставим до завтра. Сегодня соберитесь в своей хатке, которую снимаете, сходите в магазин, купите вина. Посидите, вспомните, как всё было. А завтра придёте". До сих пор живут, трое детей. Это было лет двадцать назад", — вспоминает Светлана Викторовна.
Женщина говорит, что сразу видно пары, которые пытаются в ЗАГСе решить свои проблемы. Я всегда говорю: "А что случилось-то такого? Ну, обозвал он тебя, ты ему ответила. Но это быт, так бывает".
имена 2016 года
Самые популярные имена у детей в 2016 году: София (Софья), Полина, Мария, Артём Максим, Александр. Самые необычные: Аскольд, Одиссей, Марко, Лавр, Прокофий, Мирославио, Севастьян, Светозар, Николета, Офесия, Прелеста, Флориана.
Отдел ЗАГС Гурьевска
Руководитель: Морозова Ольга Александровна Работает в этой сфере с 1995 года
1996 год
"Уже не удивляемся, когда состоятельный мужчина приводит в ЗАГС молодую девушку"
Работала в школе учителем математики. Параллельно занималась организацией массовых мероприятий как сотрудник идеологического отдела райкома партии.
"Про меня вспомнили, когда должность оказалась вакантной. Первый раз я отказалась, потому что очень люблю школу. Когда узнала, что конкурс 25 человек на место, я задумалась: а что же такого интересного там происходит? Мне представлялось, что это работа писаря и с 9 до 18 я буду сидеть, не поднимая головы. Решила попробовать. Когда пришла в ЗАГС и окунулась в эту работу, влюбилась".
Раньше в Гурьевском ЗАГСе регистрировали не больше 300 записей в год, теперь эта цифра уже больше трёх тысяч. Произошёл такой всплеск после ремонта в 2004 году.
"Раньше не было, что пожилой мужчина приводит в ЗАГС молодую девушку. Сейчас мы не удивляемся, когда молоденькая девушка идёт с интересным состоятельным мужчиной заключать брак. Есть милые пары, когда жених опускается на колено, говорит трогательную речь. Вообще трудно что-то оригинальное придумать, ведь церемония длится семь минут, но каждый раз всё равно уникален. Была ситуация, когда жених плакал навзрыд. Тогда его и невеста за руку взяла, и мама. А он не успокаивается, навзрыд просто. Я тоже не удержалась и приобняла его, когда он сел, чтобы расписаться".
Всего есть 10–15 разных вариантов торжественных речей, иногда выбор делается уже в последний момент, когда жених с невестой зашли в зал. Основная часть и фраза "Правом данным мне государством, объявляю вас мужем и женой" должны оставаться неизменными.
С начала своей работы Ольга Александровна ведёт летопись. Почётное место в этих альбомах с фотографиями занимают долгожители — семья Спиридоновых, 25 декабря они будут справлять 70-летний юбилей семейной жизни.
удивительная история
В Багратионовске впервые за 17 лет зарегистрировали браки между двумя родными братьями и сестрами. Акопян Эдик взял в жёны Аветисян Алвину, а Акопян Арменак — Аветисян Анаит.
Семейные пары
Сестры познакомились с будущими мужьями на семейном празднике у тети. Буквально через две недели родители Эдика и его младший брат приехали свататься.
"Да, мы поняли, что чувства наши взаимны, что мы созданы друг для друга, что мы искренне любим и уже не представляем жизнь друг без друга. Наши родители вновь встретились и решили, что помолвка и свадьба будут в один день. Мы безгранично благодарны нашим родителям. Мы очень счастливы! Скажу более — мы ждём наших первенцев. И от души желаем всем жителям Калининградской области такого же светлого Счастья, такой же лучезарной и нежной любви!", — рассказала Алвина.
Межрайонный ЗАГС №1 — Дворец бракосочетания
Руководитель: Конева Ольга Александровна Работает в этой сфере с 1991 года
"Я свой первый день прекрасно помню. Меня посадили на приём заявлений о рождении. Тогда актовые записи вносили вручную, и я внесла порядка 25 записей, зарегистрировала новорожденных. Пришла домой и взахлёб рассказывала о новой интересной работе. Первые полгода было столько впечатлений, которыми я хотела поделиться. Потом мне сказали: хватит, оставляй за порогом".
Первых новобрачных Конева зарегистрировала в августе 1991 года. В 9:30 в зал зашла пара, и сотрудница начала произносить торжественную речь. "Было неимоверное волнение, тряслись коленки, но взяла себя в руки".
"Бывали регистрации, где жених с невестой наряжались в русские народные костюмы. Когда была мода на фильм "Властелин колец" и всё с ним связанное, молодожёны были в костюмах, с посохами, а на голове невесты красовался венок из осенних листьев".
6 июня 2016 года после реконструкции открылся Дворец бракосочетаний на улице Зарайской. До этого ремонт не делался 30 лет.
С этого времени число желающих зарегистрировать свой брак именно здесь растёт. Если раньше это было не больше 2,3 тысячи пар, то в этом году —2,5 тысячи.
Сбежавших невест за время работы не было. Женихи тоже не торопились эффектно выйти из отношений и прервать торжественную регистрацию.
"До абсурда не доходило, из-под венца невесты не сбегали. Просто не приходят на регистрацию. Такие истории только в кино показывают. Намного психологически сложнее отсюда уйти, чем сбежать заранее".
Для каждой пары и каждого случая тоже заготовлен свой вариант текста.
"Растёт количество заявлений, которые подают через госуслуги. Приезжают со всей России, раньше в основном из Москвы. За этот год порядка 300 заявлений подают удалённо, многие — это приезжие. У иностранцев наш дворец пользуется популярностью. Украина, Белоруссия, Литва, Польши, Германия. Экзотические для нас страны браки регистрируют: Китай, Южная Корея, Япония, Австралия и Канада. Приходят переводчики, делаем торжественную регистрацию".
За ноябрь 2017 года в отделы ЗАГС Калининградской области зарегистрировали свой брак 487 пары. Самый молодой возраст вступивших в брак — 16 лет. Самый пожилой — 71 год. С разницей в возрасте более 10 лет вступили в брак 14 пар. Иностранных граждан, зарегистрировавших свой брак с гражданами России, 48 человек.