ВСЁ ЧЕРЕЗ ЗАГС

Светлану привели в небольшую комнатку три на три метра и представили как преемницу тогдашней заведующей бюро ЗАГС.



"Она на меня посмотрела круглыми глазами, положила ключ на стол и ушла. Так что опыт мне перенимать было не у кого, мне передали документы, я приняла печати, гербовые бланки, расходно-приходные книги. Люди идут, а я сижу, ресницами хлопаю".



Первый шок для юной сотрудницы был, когда родители сразу из роддома пришли регистрировать смерть ребёнка.



"Я сама мать, мне было плохо, обидно. А потом сразу свадьба была. Я её хорошо помню, её проводили торжественно в Доме культуры".



Светлана Шлычкина, сколько себя помнит, добивается отдельного помещения для отдела ЗАГС. Из небольшой комнатки они потом переехали в здание, где сейчас сидит редакция местной газеты. Потом, после череды писем и обращений, выделили цокольный этаж жилого дома.



"Мне сказали: если вы сейчас и на это не согласитесь, то будете так и проводить регистрации в одной комнате без удобств. В 1997 году у нас состоялось официальное торжественное открытие этого нашего помещения".



