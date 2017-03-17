За 9 месяцев до запуска

Решение о строительстве в Калининграде Второй эстакады было принято в 2012 году после утверждения концепции развития острова Октябрьский в связи с проведением матчей ЧМ-2018. Первоначально планировалось построить Восточную эстакаду лишь от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромской. Однако в 2013 году проект был расширен и теперь по планам дорога пройдёт до улиц Гагарина и Артиллерийской, соединив эстакаду с разрастающимся жилым микрорайоном на ул. Орудийной.



В рамках первого этапа в 2016 году началось строительство дороги, которая соединит Московский проспект и Остров через ул. Ялтинскую и Новую Преголю. На втором этапе планируют построить участок дороги от ул. Артиллерийской (через ул. Гагарина и ул. Орудийную) до новой транспортной развязки с Московским проспектом. Третий, заключительный этап, должен соединить Остров с улицами Емельянова и Дзержинского.



Строительством занимается компания ЗАО "ВАД". Сроки реализации двух последних этапов проекта пока неизвестны.

