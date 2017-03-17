Специальный проект
За 9 месяцев до запуска
В декабре 2017 года в Калининграде откроют первый этап Восточной эстакады. Журналисты Клопс.Ru разбирались, в каком состоянии находится один из самых масштабных строительных проектов региона, и как будет выглядеть сооружение после сдачи.
Решение о строительстве в Калининграде Второй эстакады было принято в 2012 году после утверждения концепции развития острова Октябрьский в связи с проведением матчей ЧМ-2018. Первоначально планировалось построить Восточную эстакаду лишь от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромской. Однако в 2013 году проект был расширен и теперь по планам дорога пройдёт до улиц Гагарина и Артиллерийской, соединив эстакаду с разрастающимся жилым микрорайоном на ул. Орудийной.

В рамках первого этапа в 2016 году началось строительство дороги, которая соединит Московский проспект и Остров через ул. Ялтинскую и Новую Преголю. На втором этапе планируют построить участок дороги от ул. Артиллерийской (через ул. Гагарина и ул. Орудийную) до новой транспортной развязки с Московским проспектом. Третий, заключительный этап, должен соединить Остров с улицами Емельянова и Дзержинского.

Строительством занимается компания ЗАО "ВАД". Сроки реализации двух последних этапов проекта пока неизвестны.
Эстакада в цифрах
12 млрд рублей
Предварительная общая стоимость строительства Восточной эстакады
5 млрд рублей
Стоимость строительства первого этапа строительства Восточной эстакады
май 2018 года
К этому времени все работы по первому этапу Восточной эстакады должны быть завершены. Техническое движение по новой дороге откроют в конце 2017 года
4 тысячи
Столько автомобилей будет вмешать парковка в районе ул.Суздальской. Отсюда болельщики будут добираться до стадиона уже на специальных автобусах
На первом этапе дорога соединит Московский проспект с Октябрьским островом и стадионом. Частично она пройдёт по территории бывшего целлюлозно-бумажного комбината (он же ЦБК-1, он же Калининградбумпром, он же АОЗТ «Дарита» ).
Кёнигсбергская целлюлозная фабрика
До войны территория предприятия была одной из самых крупных промышленных зон не только в пределах города. Кёнигсбергские ЦБК считались наиболее эффективными и мощными фабриками Европы. Сам завод был основан в 1885 году, тогда же проложили железную дорогу.
Нынешняя территория ЦБК
После войны завод восстановили, и его продукцию отправляли не только в другие города СССР, но и на экспорт. Развал Союза повлиял и на предприятие: производство пришло в упадок и было ликвидировано в 2001 году. В последние годы эта промышленная территория не развивается. Старые здания приходят в негодность, ими никто не занимается.
Через Преголю будет протянут самый большой в Калининградской области мост без опор в воде
Длинна моста составит порядка 100 метров.
Его перекинут от одного к другому берегу методом постепенного наращивания.
Метод позволяет обходиться без дополнительных свай в реке.
Подобный метод использовался при строительстве так называемого Чёртового моста на Берлинке.
Как рассказал корреспонденту Клопс.Ru начальник строительства подрядной организации "Спецмост" Сергей Афанасьев, балка от одной опоры протянется до другой при помощи направляющей консоли. Наращивание уже началось. Как это происходит, можно понять с помощью видео.
Метод позволяет обходиться без дополнительных свай в реке. Он использовался при строительстве так называемого Чёртового моста на Берлинке.
Строительство второго и третьего этапов региональные власти намерены начать в ближайшее время. Для этих целей предлагается привлекать частных инвесторов. Восточная эстакада позволит автомобилистам добираться до нескольких районов города без заезда в центральную часть Калининграда.
Кроме строительства непосредственно Восточной эстакады будет реконструирован и Московский проспект на протяжении 992 метров. Пока не ясно, какова будет максимальная скорость движения по Восточной эстакаде. В ГИБДД считают оптимальной скорость в 60 (+19) км/час, хотя первоначально планировать установить скоростной режим не менее 100 км/час.
  • Текст: Константин Сериков
  • Фото: Александр Подгорчук
  • Видеомонтаж: Виктор Буздин
  • Видеосъемка: AirKoenig
  • Историческая справка: Иван Скобей
  • Видео строительства моста: Андрей Цапу