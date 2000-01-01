Кто и зачем воссоздает в Калининграде атмосферу эпохи СССР
СПЕЦПРОЕКТ
7 ноября 2017 года в России отмечается столетие Октябрьской революции. Те далёкие события привели к созданию Советского Союза. Этот период подарил нам воспоминания о пионеротрядах, автоматах с газировкой, типовой застройке, продуктах по талонам, сборе макулатуры, Гагарине и многом другом.
Клопс.Ru решил собрать информацию о том, кто и по каким причинам сейчас в Калининграде сохраняет или воссоздаёт атмосферу эпохи СССР.
Жизнь китобоя
С 2014 года в Калининграде существует музей-квартира "Altes Haus", в его рамках воссоздано типичное жилище кёнигсбержца конца XIX — начала XX века. Сейчас директор музея Александр Быченко вместе с коллегами работает над другим проектом — квартирой горожанина, жившего в Калининграде в конце 60-х годов, которая будет отражать все аспекты повседневной жизни в регионе в советский период. Эта идея получила грант Благотворительного фонда Владимира Потанина.
В музее-коммуналке "поселятся" китобой с женой и двумя детьми, а также его сосед — журналист. Организаторы надеются разместить музей в отдельно стоящем здании: там будет магазин, лекторий, кинозал и небольшое кафе в стиле СССР. Пока же проект умещается в хозпостройке и представляет собой целый склад вещей, которые Александр Быченко долгое время собирал по друзьям и свалкам.
Александр Быченко
директор "Altes Haus"
Cовок Party
Данил Акимов — музыкант и коллекционер виниловых пластинок. Он не только использует наследие советской поп-музыки в своём творчестве, но ещё и организует тематические вечеринки, посвящённые эпохе СССР.
Первые вечеринки в начале 2000-х устраивали в ресторане "Атлантика". Сейчас мероприятия перенесли в более камерную обстановку — бар "Киберда".
Данил Акимов
музыкант, организатор концертов
Портал в детство
Калининградская художественная галерея готовит проект "Калининград: 1946–1966. Фотографии из семейного альбома". На выставке будут представлены карточки, которые десять лет собирал по личным архивам калининградцев фотограф Владимир Воронов. На снимках переселенцев запечатлены не только портреты и семейные торжества, но и архитектурные объекты, митинги, первые советские магазины и многое другое.
Во время работы над экспозицией возникла идея дополнить фотовыставку инсталляцией — гостиной в типичной квартире калининградцев середины 50-х годов. Вещи для инсталляции собирали по всей области. Все экспонаты после вернут их владельцам.
Наталья Василевская
Специалист научно-экспозиционного отдела художественной галереи
Катерина Черевко
Сотрудник художественной галереи, координатор выставки
Экзотика по-советски
Бывшее здание ДК Тарного комбината, стоявшее десять лет под замком, вскоре превратится в современное арт-пространство "ДК-39". Сейчас в Доме, как называют его сами кураторы проекта, полным ходом идёт ремонт. Несмотря на реконструкцию, владельцы ДК приняли решение сохранить в интерьере большую часть советского наследия. Даже стулья, кресла и столы отправляются в мастерскую, где им меняют обивку, перекрашивают и возвращают в Дом. Не поменяли в здании и деревянные рамы — решено было только слегка затонировать стёкла с наружной стороны.
Бетонное панно в морском стиле, витраж с портретом Ленина, декоративные колонны и деревянные панели — новые хозяева здания полагают, что именно эти элементы сделают его неповторимым.
Все помещения в "ДК-39" уже сданы в аренду под танцевальные студии, мастерские и репетиционные точки. Также в Доме откроются два кафе и коворкинг.
Оксана Горяйнова
Дизайнер
Анастасия Калинина
Куратор "ДК-39"
Снова платья в горошек
Калининградский стилист Элла Савина советское время не застала. Но примерно треть вещей в её гардеробе либо на самом деле принадлежит эпохе СССР, либо отлично имитирует принадлежность к тому периоду. Девушка сама с удовольствием примеряет в своих повседневных и выходных образах элементы моды 80-х и 90-х, а также рекомендует их клиентам.
Элла Савина
Стилист
Интерьер из помойки
Столичные дизайнеры уже давно вписывают в интерьер современных квартир отреставрированные вещи советского периода, а мебельные компании взялись за изготовление подобных стульев или этажерок. Интерес к интерьерам той эпохи, пусть с опозданием, добрался и до нашего региона. Калининградцы всё чаще заказывают подобные предметы обстановки, хотя пока ещё используют их довольно аккуратно.
Павел Павлов
Генеральный директор интернет-магазина "One Decore"
Дмитрий Остапович
Генеральный директор "Строй ДеЛюкс"
Отдых для простых людей
Ресторан "Атлантика" на Ленинском проспекте открылся в 1970 году и известен каждому калининградцу. Некогда одно из самых популярных заведений и сегодня остаётся довольно востребованным у местных жителей. Причём это единственный общепит в городе, который за несколько десятков лет практически не претерпел значительных перемен ни в плане интерьера, ни в плане формата. Там до сих пор над танцполом крутится зеркальный шар, а на сцене стоит светооборудование образца 80-х годов.
Леонид Кутиков
Директор ресторана "Атлантика"
СПЕЦПРОЕКТ
Екатерина Медведева
Евгений Фролов
Александр Подгорчук
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