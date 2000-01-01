С 2014 года в Калининграде существует музей-квартира "Altes Haus", в его рамках воссоздано типичное жилище кёнигсбержца конца XIX — начала XX века. Сейчас директор музея Александр Быченко вместе с коллегами работает над другим проектом — квартирой горожанина, жившего в Калининграде в конце 60-х годов, которая будет отражать все аспекты повседневной жизни в регионе в советский период. Эта идея получила грант Благотворительного фонда Владимира Потанина.

В музее-коммуналке "поселятся" китобой с женой и двумя детьми, а также его сосед — журналист. Организаторы надеются разместить музей в отдельно стоящем здании: там будет магазин, лекторий, кинозал и небольшое кафе в стиле СССР. Пока же проект умещается в хозпостройке и представляет собой целый склад вещей, которые Александр Быченко долгое время собирал по друзьям и свалкам.

