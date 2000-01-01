"Сначала вернулся интерес к той моде в Европе и Америке. В России это вспомнили позже. Не могу сказать, что здесь, в Калининграде, все подхватили это веяние. Скорее, только какая-то отдельная часть молодёжи. Есть компании, которые заинтересовались этой модой, да и то переняли не весь образ, а отдельные его элементы: кто-то кепку надел, кто-то олимпийку, кто-то спортивные брюки с лампасами. Думаю, что пока это начальный этап, который ещё наберёт обороты. Просто не все пока готовы под куртку надевать олимпийку. Надо привыкнуть. Как только все это начнут носить, только тогда интерес к 80-м, 90-м пойдёт на спад".