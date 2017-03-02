Истина где-то рядом

"Она приезжала к нам потом. Рассказывала, какой Юра был замечательный, хороший и как она бесконечно его любила… Она искренне верит, что он не мог ничего сделать в той ситуации. Тогда ведь, если что-нибудь против распоряжения вышестоящего руководства сделаешь — партбилет на стол. Вот он, видимо, и побоялся помощи у латышей просить", — рассказывает Тамара Порхун.



Поддерживала их семья отношения и с ещё одним тукановцем из Калининграда — Борисом Паякиным. Тот ещё до трагедии с траулером стал участником других печальных событий на линкоре "Новороссийск", который затонул в результате взрыва в 1955 году.



"Получается, что Борис дважды тонул и остался жив. Он вообще странный — появлялся ниоткуда и уходил в никуда, не оставляя никому своих контактов. Но в прошлом году он 28 февраля на кладбище был, — говорит Павел Порхун. — Говорят, что он сошёл с ума. Это ведь именно он настаивал на версии, что "Тукан" столкнулся с подводной лодкой".



Появились и "ложные тукановцы" — некоторые моряки так хотели быть причастны к столь нашумевшей истории, что рассказывали, будто они и есть из числа выживших.

