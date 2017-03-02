Истина где-то рядом

С 1962 по 1966 год в Штральзунде было построено 86 таких траулеров. Подавляющее большинство судов этого типа были списаны в 80-х годах.
В январе 1966 года РТМ "Абрамцево", следуя из порта Калининград на промысел в район банки Джорджес, попал в девятибалльный шторм. Получил небольшую пробоину. У судна, как и у "Тукана", сорвало крышку слипа (Слип
— наклонная береговая площадка в корме траулера для постановки или выборки трала) и начало затапливать. Были запущены дополнительные мотопомпы. К утру течь устранили, и траулер отправился на экстренный ремонт в порт Галифакс.
В то же время и в том же районе терпел бедствие РТМ "Зарайск". Волнами был вырван из нижнего крепления фальшслип вместе с куском наружной обшивки. Экипаж "Зарайска" вовремя забил контрольные отверстия между отсеками аварийными пробками, и поступление воды прекратилось. Судно было спасено.
РТМ "Залесье" затонул в результате столкновения в июне 1975 года.
"Картли" в декабре 1991 года во время шторма был выброшен на западное побережье Великобритании. Погибли четыре моряка.
Интересно, что история со срывом крышки слипа вообще довольно типична для "Тропиков". В 1978 году такое, например, случилось с судном "Фламинго". Тогда усилиями команды крышку удалось вернуть на место, а попавшую в цеха воду — откачать.