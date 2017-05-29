Я в детстве очень любила играть в куклы. Старшая сестра меня за это презирала, потому что считала, что в пятом классе нужно читать "Войну и мир" Толстого, а я в куклы играла и Андерсена любила. Даже пыталась написать балет по сказке "Русалочка". А с другой стороны, я была предводительницей мальчишек во дворе. Как моя бабушка любила говаривать про мои прогулки: "Опять пошла собак гонять!".



Как-то знакомой девочке купили в подарок на день рождения немецкую куклу с закрывающимися глазами. Она мне так понравилась, что я не хотела её отдавать. Родители вынуждены были мне купить точно такую. Я назвала её Юля. Мне очень нравилось это имя, и я очень хотела, чтобы и меня так звали.



У меня было много кукол, но именно Юля стала самой любимой, даже когда упала и её глаза провалились внутрь. Родители предлагали мне купить новую куклу, но я категорически отказывалась. Тогда её отнесли в мастерскую, приклеили глаза, и они больше никогда не закрывались.



В прошлый мой день рождения замечательный пианист Алексей Гриболь играл "Болезнь куклы" Чайковского, а я читала своё стихотворение. Оно внезапно у меня родилось незадолго до праздника.



Я не кукла,

Меня нельзя поставить на полку.

У меня есть сердце и душа.

Сердце болит, душа ноет, когда со мной поступают как с куклой,

С которой можно поиграть и поставить на полку.

Она стоит на полке и немигающими глазами смотрит на вас.

Может быть, и у неё ноет душа и болит сердце.

Мы не чувствуем, не понимаем болезнь куклы,

Её странную привязанность к хромому оловянному солдатику.



Над нами жила семья медиков с двумя детьми. Когда взрослые уходили в гости, сына и дочку они оставляли на попечение моих родителей. Мы прыгали со шкафа на кровать. Это был наш секрет.



Я довольно долго верила в Деда Мороза. Мне было лет пять, когда перед Новым годом обнаружила куклу в шкафу у отца в кабинете. И закричала в истерике: "Он уже был! Он уже приходил!". А когда мне было семь, к нам на Новый год приехала двоюродная сестра из Ленинграда, привезла угощения. Я обнаружила под ёлкой среди подарков ленинградские конфеты и сразу сказала: "Это не Дед Мороз. Это Ольгины конфеты". Тут моя иллюзия относительно существования Деда Мороза сошла на нет.

