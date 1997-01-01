С емьдесят лет назад, в ночь на 18 июня 1947 года, в Калининграде застрелился секретарь обкома ВКП(б) Пётр Иванов. Незадолго до этого он направил письмо Сталину, в котором описал положение дел в только что созданной Калининградской области. Содержание этого письма явно пришлось не по душе партийным боссам.



Спустя полвека, в 1997-м, в Калининграде запретили выход книги о "другой", не глянцевой истории региона.



Писатель и журналист Александр Адерихин разбирался, что увидел в бывшем Кёнигсберге 40-летний партиец и какие факты попали в запрещённую книгу университетского профессора.