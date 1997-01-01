То, что Иванов увидел в Калининградской области, его обескуражило. Ситуация здесь сильно отличалась от той радужной картинки освоения новой советской территории, которая формировалась в газетах.
"Мы живём как первобытные люди, — жаловались властям переселенцы из Ярославской области, — не имея спичек, поддерживаем круглосуточно огонь в печах. Не имея керосина, сидим после работы при свете лучины, не имея мыла, не можем регулярно мыться..."
Такое положение переселенцев не было исключением из правил. В обкомовской справке по результатам проверки калининградского паровозного депо говорится, что топливо для обогрева жилья не завозилось, "в результате чего рабочие испытывали холод". Кузнец, слесарь и молотобоец спали на полу без матрацев и постельных принадлежностей. Во всех комнатах общежития "исключительно грязно, в комнатах хранятся уголь и дрова". Далее в документе говорится, что у рабочих нет уборных, газет, радио, журналов и настольных игр.
А вот цитата из справки о проверке быта рабочих строительно-монтажного поезда №132: "Рабочие размещаются в товарных и дачных вагонах. Площадь вагона — 20 кв. м, а размещается в нём до 12 человек при двухъярусной системе. Рабочим выдано по одной простыне, многие не получили одеял. Живут все вместе: юноши, девушки, семейные. Тормозные площадки загажены, санитарная обработка рабочих не проводится, нательное бельё не стирается. С рабочих удерживается квартплата якобы за коммунальные услуги (уборку, стирку, топливо)".