Текст Ольга Запивалова Анна Новицкая Фото Александр Подгорчук
Отчего иностранцы удивляются кабанам, почему нельзя мыть лебедей, как справиться с хозяйством в одиночку и когда можно отпускать птиц на волю - Клопс.Ru рассказала руководитель приюта Вера Неклюдова
В приюте-передержке для диких животных "Клюквенное" под Светлогорском сегодня живут 27 лебедей, пять ворон, четыре чайки, аист Тимошка без крыла, утка, четыре кабана, норка Пуня и три совы, а также собаки, кошки, мышь, коровы и домашняя птица.
Ослабленных, голодных, замёрзших лебедей привозят со всех концов региона. О том, где селят и чем кормят крылатых постояльцев, Клопс.Ru рассказала хозяйка "Клюквенного" Вера Неклюдова.
До недавнего времени здесь постоянно жили только три лебедя — совсем малыш, самка Марфа с ампутированным крылом и Емеля, которого год назад сильно порвали собаки. В морозы питомцев прибавилось, волонтёрам приходится выезжать по звонкам. Машины часто ищут, бросая клич в соцсетях.
В "Клюквенное" поступили сразу пять лебедей — целая семья.
Это абсолютно здоровые птицы, но не смогли улететь на море, чтобы там кормиться. Нижнее озеро, на котором они жили, замёрзло. Люди просто не давали им покоя. Каждый считает своим долгом подойти, посмотреть, жив ли лебедь. А их трогать не надо, они просто экономят энергию, сидя неподвижно". Выпустим их весной всех вместе, семьёй.
Вера Неклюдова
Некоторых лебедей привозят в стадии сильного истощения — порой птицы весят в два раза меньше, чем обычно. Самых слабых размещают в котельной, чтобы они могли отогреться. Приютить всех очень тяжело, и волонтёры обратились к жителям области с просьбой взять на передержку некоторых птиц. Добровольцы нашлись в Калининграде и Балтийске.
Иногда ослабевшие лебеди пролетают над замёрзшими водоёмами и, не понимая, что внизу лёд, падают и разбивают грудину. Недавно погиб лебедь, ударившись об лёд головой.
Вера Неклюдова
Часть пернатых поступила из Балтийска в плохом состоянии: птицы испачкались в мазуте, и кто-то решил их помыть.
"Делать этого ни в коем случае нельзя. Их можно протирать тряпочкой, смазанной жиром, пока мазут не сойдет, — говорит Вера. — Вместе с мазутом смывается слой жира с перьев, и лебедь не может плавать. Таких у меня четверо. Через четыре-пять месяцев смазка восстанавливается, но на это время птицу нельзя пускать на воду".
Безымянную пока сову нашли на дороге. В ветеринарной клинике выяснилось, что у пернатой пациентки повреждён левый глаз: возможно, она врезалась машину или другое препятствие. Глаз спасти не удалось, поэтому птица осталась в Клюквенном.
Долгое время у Веры жила выдра Сёма, очень ласковая и совершенно ручная. Повзрослев, Сёма начала потихоньку уходить из дома к озеру. Сначала отсутствовала недолго, а затем и вовсе не вернулась: видимо, нашла себе пару.
Кабанов подобрали совсем малышами.
Я разговаривала с женщиной из Амстердама, и она сказала: "Я не верю, что в России может жить кабан, которого не съели". Понимаете, какое о нас мнение ?
Вера Неклюдова
Справляться с беспокойным хозяйством Вере помогает муж. Корм для живности нередко привозят добрые люди. Лебедям сейчас нужны овсяные хлопья, капуста и картошка, белый хлеб.
По мнению Веры, Калининградской области необходимы ещё хотя бы два-три подобных приюта.
Если мы хотим жить в мире, где есть лебеди, совы, вороны, аисты, давайте тогда что-то делать для них. Я всем говорю: если вы любите своих детей и внуков, давайте сделаем так, чтоб им досталось ещё что-то, кроме крыс и тараканов.
Вера Неклюдова
По словам Неклюдовой, волонтёры планируют обратиться в региональное правительство с просьбой найти место под ещё один приют для диких животных.