Часть пернатых поступила из Балтийска в плохом состоянии: птицы испачкались в мазуте, и кто-то решил их помыть.



"Делать этого ни в коем случае нельзя. Их можно протирать тряпочкой, смазанной жиром, пока мазут не сойдет, — говорит Вера. — Вместе с мазутом смывается слой жира с перьев, и лебедь не может плавать. Таких у меня четверо. Через четыре-пять месяцев смазка восстанавливается, но на это время птицу нельзя пускать на воду".



