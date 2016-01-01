Год в картинках: фотоитоги от Клопс.Ru
Самое важное, попавшее в 2016-м году в объективы фотографов Клопс.Ru
Замерзшее Нижнее озеро. Январь 2016
Рыбная деревня. Январь 2016
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя, 7 января 2016 года
После снегопада. Январь 2016
Ежегодный "Марш жизни" к шахте "Анна" в Янтарном, 31 января 2016 года
Заседание правительственной комиссии в Калининграде. Февраль 2016 года
Выставка кошек в Рыбной деревне, 19 марта 2016
Митинг "Крым наш". Март
Орнитологическая станция на Куршской косе. Март
Начало апреля. Киношники из столицы устроили боевик на улицах города.
Фестиваль ГТО на стадионе трудовые резервы. Апрель 2016
Торжественная присяга сотрудников МВД. Апрель 2016
Офицер несет на руках девушку, которой стало плохо во время репетиции парада Победы. Апрель 2016
Кадетский парад Победы на площади Василевского. Май
Мэр Ярошук бросает спасательный круг во время обучения спасателей волонтеров. Май
Шествие "Бессмертного полка" в День Победы. Май
Последний звонок в кадетской корпусе. Май
Красочный забег на Верхнем озере. Май
Забастовка продавцов на Центральном рынке Калининграда. Июнь
День России на стадионе "Балтика". Июнь
Молодежный праздник в честь Дня России. Июнь
Остров Канта после дождя. Июнь
День молодежи в Светлогорске. Июнь
Кадет на посту. Июнь
Мужчина в очереди за детскими путевками. Июнь
Выпускной бал в Гурьевске. Июнь
Праздник Ураза Байрам в Калининграде. Июль
Новорожденный верблюжонок. Июль
Покемонамания в Калининграде. Июль
Парад в честь Дня Флота. Июль
Международные учения "Морской десант" на полигоне Хмелевка. Август
День полетов на Куршской косе. Август
День знаний. Сентябрь
Фестиваль фейерверков в Зеленоградске . Сентябрь
Фестиваль фейерверков в Зеленоградске. Сентябрь
Велопробег "Тур Де Кранц". Сентябрь 2016
ЧП в Центральном парке. Семья выпала с аттракциона. Сентябрь
Единый день голосования. Сентябрь
Голый мужчина идет в Храм Христа Спасителя. Сентябрь
Сварщик на кладбище кораблей в Балтийске. Сентябрь
Назначение Антона Алиханова ВРИО губернатора Калининградской области. Октябрь
Центр временного содержания малолетних правонарушителей. Октябрь
Работы по разбору моста на Московском проспекте. Октябрь
Доставка орангутанга в Калининградский зоопарк. Октябрь
Пожар на мебельных складах. Октябрь
Турнир по фитнесу и бодибилдингу. Октябрь
Лебедь на берегу Калининградского залива. Октябрь
Чемпионат СЗФО по синхронному плаванию. Октябрь
Возвращение барка барка "Крузенштерн" в Калининград. Ноябрь
Пикет в защиту животных. Ноябрь
Вратарь ФК "Балтика" на тренировке перед игрой с "Динамо". Ноябрь
Открытие храма в Гусеве. Ноябрь
Установка новогодней елки в Калининграде. Декабрь
© Автор фото: Александр Подгорчук