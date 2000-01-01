СПЕЦПРОЕКТ
с кем и как 70 лет назад боролась калининградская милиция
Калининградская милиция в первые послевоенные годы: писатель и журналист Александр Адерихин читает когда-то совершенно секретные документы из архива УМВД.

Завербованные "сказочниками"
В 1946-м по городам Советского Союза ездили вербовщики. Они уговаривали граждан переехать в новую, только что созданную Калининградскую область. Вербовщики старались, как могли. В том числе и рассказывая сказки о том, как хороша жизнь на новой советской земле.
Оперативная группа калининградского уголовного розыска перед выездом на задание. 1947 год | Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В книге "Восточная Пруссия глазами советских переселенцев" приводятся воспоминания Михаила Ивановича Иванова, завербовавшегося в 1947 году на калининградский 820-й завод (ныне завод "Янтарь"). Михаил Иванович воспоминает: "Один мой фронтовой товарищ сказал, что к нам приехал человек из Калининграда, занимается вербовкой людей на судостроительный завод. Фамилия этого вербовщика, как сейчас помню, была Яровой… Этот Яровой расположился на частной квартире, куда к нему приходили люди, желающие уехать от тягот послевоенной жизни. Яровой беседовал с каждым, расписывая жизнь в Калининграде в самых радужных красках. Неженатым он говорил, что можно будет поселиться в общежитии возле завода или снять комнату. Ещё он говорил, что в Калининграде много пустующего жилья и можно занять любую квартиру. Вербовщику верили, так как вся его внешность внушала уважение. Кроме этого, он говорил, что если он завербованных в чём-то обманет, то те всегда смогут его найти в Калининграде и спросить за обман".
Работники калининградской ГАИ перед выездом на патрулирование. ГАИ долгое время располагалась в здании нынешнего КГТУ на проспекте Мира. 1956 год | Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
Сказки вербовщиков сделали своё дело. Вместе с переселенцами в "сказочно богатую" бывшую Восточную Пруссию потянулось "немало преступного элемента с целью пограбить и разжиться трофеями".

В 1947 году на оперативном совещании в только что созданном управлении МВД СССР по Калининградской области начальник отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) майор милиции Петров отчитывался: "Приток уголовно-преступного элемента в основном идёт по железной дороге. Приведу пример: проезжая из города Черняховска в город Калининград, я поинтересовался проверить документы пассажиров и в первом же купе выявил гражданина, едущего без документов, а на вопрос, откуда и куда, последний ответил: "Еду из Коломны, европейский город посмотреть, а может, кое-что и заработать".

— Судим?

— Да, восемь раз, и последняя судимость — как СВЭ (СВЭ — социально враждебный элемент, что-то вроде твёрдо не вставшего на путь исправления рецидивиста, — Прим. автора)".

Приезжие, какие бы цели они ни преследовали, сталкивались с реальностью, сильно отличающейся от сказок вербовщиков.

Город был сильно разрушен, целые кварталы занимали "развалки" — руины, в которые лучше не соваться ни днём, ни тем более ночью.

Под жильё приспосабливали всё, что только можно было приспособить. Часто это было опасно для жизни. 30 декабря 1947 года начальнику УВД сообщали о случившихся происшествиях: "Милиционер Балтийского отделения милиции г. Калининграда Волков, находясь на посту у кинотеатра "Родина", в 23 часа заметил, что вблизи его поста от сильного ветра стало обваливаться чердачное помещение жилого дома, где проживали граждане. Быстро принятыми мерами Волков взломал дверь и, не обращая внимания на дальнейший обвал стены, рискуя жизнью, помог выбраться уцелевшим жильцам. В это время послышался плач ребёнка, и Волков разыскал под провалившимся потолком мальчика четырёх лет и спас ему жизнь..."
Сотрудники оперативной группы НКВД в Восточной Пруссии. Опергруппа выполняла функции милиции до передачи Калининградской области гражданским властям. 1945 год | Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
За свой подвиг милиционер Волков получил благодарность от начальства и премию в 300 рублей. Для сравнения: средняя зарплата, например, учительницы в 1947 году, по данным авторов книги "Восточная Пруссия глазами советских переселенцев", составляла около 560 рублей, рабочая на стройке получала 300 рублей, начальник цеха на судостроительном заводе — 2500 рублей, секретарь обкома — 5000 рублей. В голод зимой 1946–1947 годов буханка чёрного хлеба на калининградском рынке стоила 100–120 рублей, стакан муки — пять рублей, пара резиновых бот — 370…
Старший сержант милиции, старший оперуполномоченный калининградского отдела по борьбе с бандитизмом Пётр Андреев. Погиб в схватке с бандитами. 1947 год
В 1947–1948 годах в Калининграде орудовала банда, возглавляемая немцем Х. Глинским. В ночь на 30 декабря 1947 года старший оперуполномоченный Пётр Андреев вступил с ним в схватку. Глинский позвал на помощь свою жену. Она ударила милиционера топором по голове, и бандит добил потерявшего сознание Андреева. | Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В городе не было продуктов питания, одежды, жилья, топлива, транспорта и многого другого. Чего в послевоенном Калининграде было в избытке, так это оружия.

Анатолий Васильевич Мамаев, приехавший в Калининградскую область в 1946 году в возрасте семи лет, вспоминает, как ходил с отцом в баню. Из Воздушного посёлка (район нынешней улицы Менделеева) пешком надо было идти в район Южного вокзала. Анатолий Васильевич хорошо помнит, как отец собирал банные принадлежности, в которые по умолчанию входил и пистолет, заряженный боевыми патронами.

До Калининграда семья Анатолия Васильевича проживала в посёлке Донское. Там любимыми игрушками местной ребятни были несколько истребителей Messerschmitt, стоявших на взлётной полосе. Полоса никем не охранялась, пока не случилась трагедия. Один из пацанов в кабине "мессера" нажал на гашетку пулемётов и тяжело ранил своего друга. Неохраняемые самолёты стояли с полным боекомплектом.

Иван Яковлевич Разиньков, приехавший в Краснознаменский район в 1946 году, вспоминает, как на чердаке их дома стояли два крупнокалиберных станковых пулемёта с боекомплектом.

Александр Августович Мелнгалв вспоминал, что в порядке развлечения они, мальчишки, заложили в здание нынешнего Калининградрыбпрома (улица Дмитрия Донского, в двух шагах от нынешнего правительства области) ящик взрывчатки и подорвали его. Здание выдержало, и мальчишки пожалели, что не заложили два ящика…
Владимир Колосов, кавалер трёх Орденов Славы. С 1947 служил в калининградской милиции | Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
Даже в отчётах ОБХСС, занимавшегося всякими жуликами и махинаторами, типичная информация об аресте за экономические преступления, как правило, заканчивалась списком изъятого оружия. Например, при аресте двух граждан, по поддельным ведомостям продавших фальшивых карточек на 600 килограммов хлеба, было изъято три винтовки, шесть автоматов, один пулемёт. У директора пивоваренного завода в Советске, попавшегося на мошенничестве с государственным сахаром, при аресте изъяли пистолет и автомат.

В спецсообщении от 2 марта 1946 года говорится: "Тильзит. Ликвидирована группа расхитителей собственности. При аресте изъято: 200 метров мануфактуры, 13 квадратных метров кожи, 53 пары подошв и другие ценные материалы. А также: два карабина, пистолет "Парабеллум"...".

А вот строчка из справки о состоянии преступности, направленной руководством Калининградской милиции министру внутренних дел СССР Круглову: "С 15 по 30 декабря 1946 года у населения изъято оружия — 85 стволов".

"Сказки" вербовщиков про европейский город, жуткий голод 1946–1947 годов и оружие на каждом шагу создали идеальные условия для роста преступности. Что преступность и сделала. Она начала расти.

В августе 1946 года первый советский прокурор Калининградской области, старший советник юстиции Захаров докладывал генеральному прокурору СССР: "Наиболее распространёнными видами преступлений на территории области являются бандитизм, убийства, разбои, грабежи и хулиганство".

Всему этому криминальному "букету" должна была противостоять созданная летом 1946 года калининградская милиция.
Один на пятерых
Управление МВД по Калининградской области было организовано 17 июля 1946 года. Кадры для него подбирали по всей стране. В докладной записке на имя министра внутренних дел СССР генерал-майора Круглова от 15 октября 1946 года сообщалось, что кадровый некомплект калининградской милиции — 413 человек рядового милицейского состава. Как и по всей стране, кадров не хватало, а грамотных кадров не хватало катастрофически.
Полковник милиции Аркадий Гофт. Последнее место службы — начальник областного угро. Службу начинал в качестве руководителя опергруппы НКВД по городу Тильзиту (ныне Советск). Раскрыл несколько групп диверсантов. Одна из них сожгла два советских военных автомобиля и устроила взрыв на складе ГСМ. При аресте членов группы у диверсантов были изъяты пистолеты для бесшумной стрельбы. | Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В персональных данных первых калининградских милиционеров указано их образование. Начальник районного паспортного стола, старший лейтенант — десять классов, оперуполномоченный ОБХСС, лейтенант — четыре класса, участковый уполномоченный, младший лейтенант — три класса образования.

В 1947 году при УМВД Калининградской области была создана специальная школа для сотрудников милиции, где обучалось 117 человек:

девятый класс — три человека,
восьмой класс — восемь,
седьмой класс — 31,
шестой класс — 17,
пятый класс — 19,
в школах для малограмотных — 39 работников милиции.

Часть молодёжи приходилось на месте учить азам профессии. Например, создавать наиболее эффективное милицейское средство против преступности — агентурную сеть.

Выступая на одном из оперативных совещаний, начальник Калининградского УМВД генерал Дёмин критиковал отдел уголовного розыска: "...У работников отдела чувствуется лёгкое поведение к работе с агентурой, а это самое интересное и сложное в нашей работе".

Поводом для критики стала ошибка молодых оперов. Они вызвали секретного агента на встречу в... отдел. И сделали это по телефону из дежурной части.
В сельских районах области участковым выделяли участок из 13–14 колхозов. О том, чтобы обеспечить в одиночку порядок на своём участке, речь вообще не шла. Поэтому в населённых пунктах создавались бригады содействия милиции — БСМ. В БСМ могли вступать только достигшие 18 лет граждане и только по рекомендации комсомольских, партийных и профсоюзных органов. Бригадмильцы, как их называли даже в официальных документах, имели практически все права милиционеров. В том числе право носить оружие.

В документах, хранящихся сегодня в архиве УМВД по Калининградской области, отмечается эффективность бригадмильцев в борьбе с самым опасным и одним из самых массовых уголовных проявлений тех лет — бандитизмом.

Например, 12 ноября 1947 года в районе колхоза "Союз" в Краснознаменском районе вооружённая группа бандитов численностью примерно пять человек "произвела ограбление" четырёх граждан Литовской ССР. Через некоторое время бандитов заметил член группы содействия милиции из колхоза "Культура" товарищ Халанский. Он по тревоге поднял шестерых членов своей группы, сообщил в райотдел милиции и организовал преследование вооружённой банды. Бригадмильцы задержали бандитов. Они начали давать показания. В результате была ликвидирована "крупная бандитско-грабительская шайка численностью свыше десяти человек, долгое время оперировавшая в Краснознаменском районе".
Служить в Калининградскую область присылали сотрудников со всего Советского Союза. Довоенное фото: оперуполномоченный уголовного розыска управления милиции УНКВД по Смоленской области Аркадий Гофт | Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
Раций у милиционеров не было, оперативно вызвать подкрепление милиционер не мог, и часто ему приходилось рассчитывать только на себя. Ну и на наган или ТТ в кобуре.

9 февраля 1947 года во время выборов в Верховный Совет РСФСР председатель колхоза Соловьёв поехал на санях собирать по избирательному участку престарелых колхозников — избирателей. В это время на него напали пятеро пьяных военнослужащих. Они угнали у председателя сани. Председатель пожаловался участковому, товарищу Гользинову. Гользинов увидел угнанные сани возле поселковой чайной. В чайной участковый (один!) потребовал у пятерых нетрезвых военнослужащих объяснений. В ответ те принялись его избивать. Участковый применил оружие. Один из нападавших был ранен, другие разбежались. Это не единичный случай, когда сотрудник милиции был вынужден в одиночку задерживать нескольких граждан.

О том, насколько это было опасно, говорит сводка происшествий за 1 января 1947 года. В этот день погибли три сотрудника калининградской милиции. Младший лейтенант Григорий Сажин при попытке пресечь хулиганские действия военнослужащих был избит солдатами и застрелен офицером. В этот же день рядовой милиции Фёдор Кольцов был убит выстрелом в голову при попытке проверить документы у военных, а младшего лейтенанта Николая Анохина застрелили при попытке проверить документы у нетрезвого гражданина…

А теперь ещё один небольшой штришок к групповому портрету первых калининградских милиционеров. Я привожу его специально для того, чтобы мы хотя бы попробовали представить, в каких условиях работали первые калининградские милиционеры. Это цитата из справки политотдела УМВД от февраля 1947 года. В ней говорится, что личный состав не получает долгое время табак, соль, спички, мыло и другие предметы первой необходимости. Здесь же указывается, что за весь 1946 год милиционеры не получали вообще никаких промышленных товаров, а 40% всего личного состава не обеспечено жильём.
Линия ББ: засекреченная ликвидация
ББ — грозная в те времена аббревиатура. Расшифровывается как "борьба с бандитизмом". Спецсообщения о происшествиях "по линии ББ" в послевоенной Калининградской области напоминают фронтовые сводки.

"В ночь с 6 на 7 и с 7 на 8 апреля 1946 года неустановленные военнослужащие напали на эшелон с польскими гражданами, следовавший из Ленинграда. Нападавшие врывались в вагоны, быстро схватывали чемоданы с вещами поляков и скрывались…

Свой отход от эшелона нападающие прикрывали редким ружейным огнём. Они же напали на общежитие рабочих-немцев совхоза, убили немку, другую ранили, забрали носильные вещи..."

В рассекреченном отчёте областного управления милиции от 21 января 1947 года сообщается, что за полгода удалось ликвидировать 64 бандитско-грабительские и воровские группы в составе 182 человек. В другом сообщении говорится, что за месяц калининградской милиции удалось ликвидировать 32 криминальных притона.

Вот несколько цитат из спецсообщений "по линии ББ", лучше меня говорящих о том, что происходило в области.

"3 июня 1946 года. Ликвидирована бандгруппа из трёх человек. Занимались грабежами немецких квартир и насилованием женщин-немок..."

"Август 1946. Ликвидирована бандгруппа из семи человек. Ограбление немецкого населения и насилование женщин-немок. Бандгруппу возглавлял кандидат в члены ВКП(б) гражданин Ф-ев..."

"Ликвидирована группа из 15 человек грабителей, совершивших несколько вооружённых нападений на офицеров Красной армии, а также занимались убийством и ограблением русских граждан, работающих на предприятиях г. Кёнигсберга..."
Андрей Кулагин, подполковник милиции, в 1947 году — начальник следственного отдела, затем — ОБХСС | Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
25 марта 1946 года в Калининграде была ликвидирована бандгруппа из семи человек, на счету которой 20 ограблений и убийство немца. По делу банды арестованы трое советских граждан и один входивший в группу в качестве переводчика немец (участие немцев в таких бандах встречается довольно часто). При аресте изъяты автомат, винтовка, наган. Не менее интересен и список добра, взятого бандой в день ликвидации: девять мешков картошки, четыре мешка ржи, 200 кг муки, ящик посуды, две пары сапог...

С бандами была настоящая война, в которой обе стороны несли потери. Об этом, например, говорит короткое спецсообщение, датированное 1946 годом: "Ликвидирована бандгруппа Малофеева в составе трёх человек. При ликвидации оказали вооружённое сопротивление, убив двух сотрудников милиции и двух бойцов. Изъято оружие: два пистолета "Парабеллум" и один револьвер "Наган" с большим запасом патронов..."

Летом 1946 года на железнодорожной станции Калининград были задержаны три жителя Бобруйска. Их доставили в отделение, где хотели обыскать. Задержанные выхватили пистолеты... Два милиционера и один красноармеец были убиты, двое военнослужащих тяжело ранены. Стрелявших задержали. Они признались, что приехали в Калининград заниматься грабежами.

А на восток области, где оперировали свои и смешанные русско-немецкие банды, захаживали из соседней братской республики литовские "лесные братья". В современном Краснознаменске есть улица Антипенкова. Она названа в честь младшего лейтенанта милиции Фёдора Семёновича Антипенкова, участкового, убитого в 1949 году литовскими националистами.

В апреле 1947 года в Калининграде была ликвидирована банда из 22 человек. На её счету многочисленные ограбления, разбои, кражи и убийства. Все участники банды — военнослужащие Московской Пролетарской стрелковой дивизии. Многие из них имели государственные награды и были членами комсомола и партии.

Это была не просто банда. За её ликвидацию приказом министра внутренних дел СССР наиболее отличившиеся работники калининградской милиции были награждены ценными подарками, троим сотрудникам было присвоено почётное звание "Заслуженный работник НКВД", пятерым вручены именные часы, а ещё троим милиционерам объявили "благодарность с выдачей месячного оклада денежного содержания".

Информация о ликвидации этой банды была даже рассмотрена на заседании бюро калининградского обкома ВКП(б). К сожалению, обкомовские протоколы рассмотрения информации о банде до сих пор хранятся под грифом не просто "секретно", а "совершенно секретно". Возможно, когда-нибудь специальная комиссия, в состав которой входят сотрудники УМВД и УФСБ по Калининградской области, примет решение о рассекречивании этих материалов. И тогда мы сможем что-то узнать об этой драматической странице в послевоенной истории нашего края.
Боты, булочки и прочая уголовщина
Купил в одном месте за одну цену, продал в другом за большую. Бизнес? В послевоенном Советском Союзе — уголовная статья "Спекуляция". В условиях планового производства и распределения товаров спекуляция была одним из самых распространённых преступлений.

Рынки процветали. В одном из рапортов говорится об одном ответственном товарище, "который в лице жены организовал на рынке спекуляцию резиновыми ботами". Покупал за 290, а продавал за 370 рублей. В одном из рапортов рассказывается о спекулянтке сдобными булочками. Булочки спекулянтка покупала в Клайпеде, прятала их "у себя на теле" и везла в таком виде через все посты в Калининград, где и продавала на рынке. Арестована, осуждена.
С.И. Навалихин, комиссар милиции третьего ранга, в 1947 году — начальник управления милиции УМВД по Калининградской области | Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
Жуткий кадровый голод, жрущий поедом молодую Калининградскую область, заставлял руководителей брать даже на ответственную работу людей вообще без документов. Человек фактически без документов, с напечатанной на машинке справкой без фотографии — такое явление в послевоенной области было нормой.

В Черняховске в отделение госбанка на должность бухгалтера была приглашена репатриированная гражданка Рыбалко, у которой не было никаких документов, удостоверяющих её личность. Гражданка Рыбалко украла два бланка чеков мясокомбината, подделала подписи и получила по поддельным документам 80 000 рублей. Ей удалось скрыться.

Гражданка Белкина, тоже из репатриированных, без всяких документов устроилась работать в бухгалтерию переселенческого отдела областного управления по гражданским делам, где украла 75 000 рублей. Белкина была задержана. Выяснилось, что Белкина и Рыбалко — одно и то же лицо.

Вообще, женщины активно вносили свой вклад в рост калининградской преступности. В 1947 году квартиры первых переселенцев и военнослужащих Красной армии стала "обносить" некая Учительница. Под видом педагога женщина проникала в квартиры, где не было взрослых, заводила беседы с детьми, отсылала их по разным поручениям, а потом обворовывала квартиры.

Учительницу задержал калининградский участковый Звягин. Он "использовал доверенных лиц, установил при их помощи по приметам неизвестную женщину, на улицах беседующую с детьми". Учительница оказалась лицом без определённого места жительства, недавно освободившимся из тюрьмы.

Экономические преступления стали настоящим бичом калининградской экономики. Воровства, особенно воровства людей при должностях, было очень много. И угроза десяти лет сталинских лагерей воров не сильно останавливала.

В 1947 году областной ОБХСС отчитывался: за год возбуждено 468 уголовных дел. Привлечено к ответственности 602 человека.

В качестве примера работы областного ОБХСС приводится "Курортное дело", когда "была вскрыта преступная группа в составе десяти человек руководящих работников Управления курортов Зеленоградска, путём приписок и фабрикации фиктивных документов похитившая денежных средств на 500 000 рублей".
Поцелуи с немками, или Наган и голуби
Одной из функций только что созданной калининградской милиции стало противодействие официально осуждаемому в обществе, но очень распространённому в послевоенном Калининграде такому аморальному явлению, как русско-немецкая любовь. В те времена она проходила по графе "потеря бдительности". Это не было уголовным преступлением, но крутивших романы с немками общественность порицала, их часто судили судами чести.

"Совершенно секретно. Проверкой, проведённой органами МВД и МГБ в г. Кёнигсберге с 27 на 28 апреля 1946 г. в порядке подготовки к первомайским праздникам, в немецких квартирах были задержаны 64 чел. военнослужащих, находящихся в личных связях с немецкими женщинами". В этой же секретной справке: "Начальник гражданского управления 3-го района Кузьмин (имя изменено — Прим. авт.) систематически поддерживает личные связи с немками, положительно отзываясь о них среди окружающих". И наконец, в этом же совместном с сотрудниками калининградского управления МГБ документе говорится о вставшем на путь бытового разложения секретаре парторганизации аппарата Уполномоченного Птицепрома по Кёнигсбергской области. Данный ответственный товарищ "дошёл до того, что демонстративно, в присутствии сотрудников аппарата, целуется с немками".
Сотрудник ГАИ патрулирует улицы. Дата снимка неизвестна | Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
Совершенно секретная милицейско-чекистская справка кончается общим выводом: "Аналогичных фактов имеется большое количество".

Не удержусь от комментария: всё-таки любовь сильнее войн и идеологий. Хотя героям секретной справки после стало явно не до поцелуев с немками.

Другим врагом первых калининградских милиционеров и сотрудников госбезопасности стали почтовые голуби. Правительственным распоряжением в 1947 году на всей территории Калининградской области был введён режим пограничной зоны. В соответствии с этим в органах милиции в обязательном порядке подлежали регистрации все кино-, фотоаппараты, а другой пункт постановления правительства запрещал разведение в пограничной зоне почтовых голубей. Ведь с их помощью шпионы-злоумышленники могли передавать своим хозяевам сообщения.

Также в первые послевоенные годы в обязанности милиции входил контроль за тем, чтобы в голод 1946–1947 годов переселенцы не забивали коров.

Каждому переселенцу в сельские районы выдавали по корове. Корова была настоящим богатством, часто — возможностью выжить и прокормить семью. Коров держали даже в городах, иногда в квартирах в многоэтажных домах, куда переселенческие бурёнки с достоинством поднимались, цокая копытами по плитке в подъездах европейского города.

Но во время голода зимы 1946–1947 годов переселенцы начали забивать своих коров на мясо. Позже обкомовская статистика подсчитает, что было уничтожено 50% всего областного стада.

В архиве УМВД по Калининградской области хранится рапорт начальника Славского райотдела милиции тех лет. В этом документе сквозь строчки явно чувствуется сострадание и понимание, противоречащее служебному долгу: "...Изучение причин забоя скота показывает, что колхозники вынуждены убивать скот в связи с отсутствием продуктов питания у многосемейных колхозников".

Колхозница колхоза им. Молотова участковому уполномоченному милиции заявила: "Мои дети опухают от голода, хлеба нет. Что хотите со мной делайте, я сегодня вынуждена забить корову на мясо".

Настоящим испытанием для калининградской милиции стала депортация немцев в советскую зону оккупации Германии. Но эта тема достойна отдельной статьи.

А ещё милиция стала родоначальником местной моды. Этаким первым калининградским кутюрье.

В функции УМВД в послевоенные годы входили охрана и содержание лагерей и тюрем, в которых сидели пленные немцы и осуждённые советские граждане. В одном из лагерей был открыт цех по пошиву мужских, женских и детских пальто. Материалом для производства пальто служили многочисленные трофейные немецкие шинели.
"Умейте любить и ценить этот народ"
В 1947 году на одном из оперативных совещаний в УМВД по Калининградской области выступил секретарь обкома ВКП(б) товарищ Щербаков. В протоколе, когда-то совершенно секретном, дословно записано его обращение к сотрудникам МВД и МГБ: "Я не знаю ни одной организации, которая соприкасалась бы больше с народом, чем органы МВД — МГБ. Не забывайте, что вы соприкасаетесь с лучшими людьми, которые перенесли всю тяготу (войны), и вы умейте любить и ценить этот народ".

И они, первые калининградские милиционеры, старались любить этот народ, как только могли.

Из письма трудящихся Знаменского маргаринового завода (орфография сохранена полностью): "26 октября 1947 года на маргариновом заводе г. Знаменска было произведено ограбление магазина с убийством сторожа Шутилова. Благодаря принятых мер по розыску преступников, таковые были пойманы в количестве 8 человек, предстали пред судом и понесли наказание.

9 марта 1947 года произошел вооруженный грабеж квартиры нашего рабочего с завода т. Кирьяк, у которого были похищены личные вещи. Через два дня преступники также выловлены и в ближайшие дни предстанут перед судом, вещи возвращены потерпевшему.

Отмечается исключительно добросовестное отношение по борьбе с жуликами и грабителями Гвардейского РО МВД.

Дирекция и коллектив ИТР рабочих и служащих Маргаринового завода выражает свою искреннюю благодарность сотрудникам МВД и милиции, принимавших участие в ликвидации грабительских шаек что способствует спокойной созидательной работе коллектива по выполнению задач восстановления и развития народного хозяйства".

(По материалам архива управления МВД по Калининградской области, Государственного архива Калининградской области, пресс-службы управления МВД по Калининградской области)
СПЕЦПРОЕКТ
Александр Адерихин
Евгений Фролов
Пресс-служба УМВД по Калининградской области
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