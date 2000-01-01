25 марта 1946 года в Калининграде была ликвидирована бандгруппа из семи человек, на счету которой 20 ограблений и убийство немца. По делу банды арестованы трое советских граждан и один входивший в группу в качестве переводчика немец (участие немцев в таких бандах встречается довольно часто). При аресте изъяты автомат, винтовка, наган. Не менее интересен и список добра, взятого бандой в день ликвидации: девять мешков картошки, четыре мешка ржи, 200 кг муки, ящик посуды, две пары сапог...



С бандами была настоящая война, в которой обе стороны несли потери. Об этом, например, говорит короткое спецсообщение, датированное 1946 годом: "Ликвидирована бандгруппа Малофеева в составе трёх человек. При ликвидации оказали вооружённое сопротивление, убив двух сотрудников милиции и двух бойцов. Изъято оружие: два пистолета "Парабеллум" и один револьвер "Наган" с большим запасом патронов..."



Летом 1946 года на железнодорожной станции Калининград были задержаны три жителя Бобруйска. Их доставили в отделение, где хотели обыскать. Задержанные выхватили пистолеты... Два милиционера и один красноармеец были убиты, двое военнослужащих тяжело ранены. Стрелявших задержали. Они признались, что приехали в Калининград заниматься грабежами.



А на восток области, где оперировали свои и смешанные русско-немецкие банды, захаживали из соседней братской республики литовские "лесные братья". В современном Краснознаменске есть улица Антипенкова. Она названа в честь младшего лейтенанта милиции Фёдора Семёновича Антипенкова, участкового, убитого в 1949 году литовскими националистами.



В апреле 1947 года в Калининграде была ликвидирована банда из 22 человек. На её счету многочисленные ограбления, разбои, кражи и убийства. Все участники банды — военнослужащие Московской Пролетарской стрелковой дивизии. Многие из них имели государственные награды и были членами комсомола и партии.



Это была не просто банда. За её ликвидацию приказом министра внутренних дел СССР наиболее отличившиеся работники калининградской милиции были награждены ценными подарками, троим сотрудникам было присвоено почётное звание "Заслуженный работник НКВД", пятерым вручены именные часы, а ещё троим милиционерам объявили "благодарность с выдачей месячного оклада денежного содержания".



Информация о ликвидации этой банды была даже рассмотрена на заседании бюро калининградского обкома ВКП(б). К сожалению, обкомовские протоколы рассмотрения информации о банде до сих пор хранятся под грифом не просто "секретно", а "совершенно секретно". Возможно, когда-нибудь специальная комиссия, в состав которой входят сотрудники УМВД и УФСБ по Калининградской области, примет решение о рассекречивании этих материалов. И тогда мы сможем что-то узнать об этой драматической странице в послевоенной истории нашего края.

