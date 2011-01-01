Полюбили холодрыгу

Калининградские моржи рассказали, почему полезли в прорубь
В декабре калининградские моржи устроили флешмоб "Манекен челлендж" на озере Шенфлиз, а до этого почистили водоём и даже запустили в него раков. В январские морозы поразили горожан тем, что сигали в прорубь прямо в коньках. Кто эти странные люди, которым нипочем морозы? Клопс.Ru познакомился с участниками клуба "Янтарные моржи".
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Мороз и солнце
Воскресное январское утро в Калининграде. Небо ясное, на термометре — минус восемь, вода — в районе двух градусов. Как утверждают местные моржи, обычно калининградский климат не способствует комфортному закаливанию. Гораздо легче уговорить себя нырнуть в прорубь, когда вокруг морозный штиль и снежные равнины, а не в пронизывающий ветер и проливной дождь.
За час до намеченного на 10:00 старта мероприятия на озеро Шенфлиз в конце улицы Дзержинского начали приезжать члены клуба "Янтарные моржи". Им предстояло проделать в толще льда внушительных размеров прорубь, в которой можно не просто окунуться, а даже проплыть пару-тройку метров.
— Вы тоже будете купаться? Нет? Ну, отлично, не я одна такая! Тогда я с вами тут постою, — дама в яркой куртке пристроилась к компании женщин, топчущихся на месте, чтобы согреть закоченевшие ноги.
Калининградка Татьяна давно мечтает стать моржом, но в этот раз решила просто посмотреть, чтобы морально подготовиться.
— А у меня муж уже несколько лет моржует. Он холод любит — окна дома все раскрывает, а я мерзлячка, — говорит Наталья, умиленно следя за тем, как супруг, стоя на снегу босиком, занимается дыхательной гимнастикой. Зарядка подошла к концу. Первыми к проруби пошли мужчины, затем — женщины.
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Прирожденный лидер
Кириллу Порошину 29 лет. Занялся закаливанием молодой человек шесть лет назад. Он тогда не только активно формировал мышечную массу в спортзале, но и всерьез увлекался единоборствами, поэтому его вообще интересовали различные оздоровительные практики.
Толчком, наверное, послужили крещенские купания. С тех пор как увлекся закаливанием, ни разу серьезно не болел. Не буду врать — вирусы несколько раз хватал, но от них избавлялся всего за пару дней без помощи медикаментов и без осложнений.
Кирилл успел сменить несколько профессий: поработать пожарным, послужить на контрактной службе в армии... Параллельно парень читал литературу по моржеванию, искал информацию в Сети. Постепенно он начал практиковать не только зимние купания, но и прогулки на морозе в одних шортах. Смог позволить себе такие опасные эксперименты, как часовое пребывание в ледяной воде в абсолютном обездвижении.
— Моржевание полностью меняет образ жизни: ты переосмысливаешь старые ценности, распоряжаешься своим временем и силами по-новому. Я не фанатик и не сумасшедший, как могут многие подумать, увидев меня зимой в шортах. Моя бывшая девушка стеснялась появляться со мной на людях. А для меня же это просто философия здорового образа жизни. Я не перестаю интересоваться спортом: играю в футбол, занимаюсь скалолазанием и гимнастикой, катаюсь на коньках...
Холодная водопроводная вода и криосауны — это, по заверениям парня, совершенно не сравнится с особой энергетикой естественных водоёмов. Кирилл убежден, что только натуральные природные ресурсы могут истинно оздоровить организм человека, и лучше всего — море. Однако туда гораздо дольше ехать, сложнее выгадать подходящую погоду, да и не все смогут заставить себя долго брести по ледяным волнам до места, где уже можно окунуться с головой. Куда проще нырнуть сразу в прорубь и уже через минуту стоять, закутавшись в полотенце или плед с кружкой горячего чая в руках.
— Кстати, не надо думать, что моржи со временем вообще перестают ощущать холод и испытывать стресс от погружения. Порог чувствительности и возможности тела действительно тренируются, но каждый раз перед тем, как снять одежду и заставить себя нырнуть, у меня идет борьба с самим собой. После же погружения несколько минут любой человек холода не чувствует — сосуды резко сужаются, а температура тела повышается почти до 40 градусов.
Спустя пару лет у Кирилла начали появляться единомышленники. Теперь в Калининграде можно увидеть как минимум троих гуляющих без теплой одежды в мороз, а купающихся вместе с Кириллом в проруби — около полусотни.
Молодой человек утверждает, что зимние заплывы помогают не только забыть о респираторных и простудных заболеваниях, но еще и похудеть, избавиться от целлюлита, нормализовать обмен веществ и омолодить организм. Конечно, есть у закаливания и противопоказания: например, хронические проблемы с почками или заболевания сердечно-сосудистой системы. А вот миф об отморожении детородных органов Кирилл со смехом развенчал, приведя в пример своего уважаемого товарища Вячеслава Тихонова — у этого 70-летнего гуру калининградского моржевания четверо отпрысков.
Я хочу поделиться опытом, хочу, чтобы здоровых и сильных людей в нашей области стало больше. В Калининградской области моржевание не развито, а в других российских регионах процветает. В Красноярске, например, сразу несколько клубов.
В июне 2016 года Кирилла назначили руководителем регионального отделения "Общероссийской федерации зимнего плавания". В мае появился клуб "Янтарные моржи". Несмотря на то что организация носит абсолютно некоммерческий характер (нет даже членских взносов), планы у неё большие: построить собственную базу с игровой площадкой, залом и баней, организовать детскую секцию по закаливанию, обучать и устраивать спортивные праздники для всех желающих. Появились филиалы в Гусеве и Советске.
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Не вижу, но чувствую
58-летний Павел Николаевич Попов (на фото с членом клуба, который помогал ему заходить в воду) родом из деревни в Вологодской области. Можно сказать, что его к закаливанию начали приучать родители: детей парили в бане и тут же окунали в прохладную реку.
Что такое настоящая холодрыга, Павел Николаевич узнал в свою офицерскую бытность. Его направили служить в захолустье Мурманской области. Там Попов и начал закаляться.
Я тогда понял, какое ощущение незабываемое во всем теле после обливания ледяной водой. Вот с тех пор не могу себе отказать в этом удовольствии. Недавно начал еще и босые прогулки по снегу практиковать.
Павел Николаевич надеется, что хотя бы одна из внучек пойдет по его стопам. Летом он намерен постепенно приучать девчушек обливаться холодной водой и готовить их к зимнему купанию.
Несколько лет назад у Попова Павла Николаевича врачи обнаружили резко прогрессирующую глаукому и проблемы со зрительным нервом. Итогом болезни стала полная слепота, но пенсионер продолжает купаться в проруби — помогают друзья и родные.
Для меня моржевание — это крепкая жизненная позиция. Мне от этого и жить хочется, и радоваться! Вот говорят: "Каждый кует свое счастье". А мы здоровье куем свое!
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Научный подход
Андрей Юренков сам себя называет человеком, испорченным техническим образованием. 34-летний калининградец работает в сфере IT-технологий. Он заботливый муж и отец. И уже четыре года морж.
Андрей увлекался йогой, пробовал лечебное голодание. Постепенно начинал осваивать обливание холодной водой и купание в проруби. Пользуясь поначалу обрывочными знаниями, ожидаемых результатов в полной мере не добился, хотя признается, что стал бодрее, начал постепенно проходить хронический гайморит. Год назад Андрей узнал о системе Вима Хофа, прозванного "Ледяным человеком". Этот голландец известен всему миру как рекордсмен по пребыванию в холодной среде.
Я понял, что раньше закаливанием занимался неправильно. Например, я уже на себе это проверил, дыхательные упражнения гораздо лучше готовят и разогревают организм к погружению в ледяную воду, чем размахивания руками и ногами. Понимаю, что со стороны подобные увлечения могут показаться кому-то "фриковатостью", но как довольно прагматичный человек могу заявить — все это работает и все объяснимо с научной точки зрения
Сейчас он ежедневно по утрам принимает холодный душ и регулярно ныряет в прорубь. В ближайших планах — участие в триатлоне от клуба "Амбермен" 14 января: сначала пробежка в майках и шортах, велосипед, а после — ныряние.
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Тюнинг тела и духа
Калининградцу Роману Воскобойникову 23 года. Он окончил вуз по специальности "тренер", отслужил срочную, стал трехкратным чемпионом области и чемпионом России-2011 по бодибилдингу.
Сейчас культуризмом я занимаюсь только для поддержания формы. Вместе с другом ремонтируем, тюнингуем машины, восстанавливаем ретро-автомобили. Подрабатываю администратором в пиццерии.
Минимум раз в неделю Роман ездит на озеро и окунается в прорубь. — В армии я познакомился с Кириллом Порошиным и тоже решил закаляться, но очень аккуратно: в детстве дважды переболел пневмонией.
Минувшим летом Роман начал с обливания, постепенно понижая температуру воды. В любую погоду купался в открытых водоемах.
Ближе к осени мои друзья уже не лезли в море, а я чувствовал себя в воде очень комфортно. Это и стало первым явным признаком того, что закаливание не прошло бесследно. Когда пошли эпидемии гриппа, отделался легким насморком.
Родители с удовольствием наблюдают за успехами сына и даже приезжают посмотреть, как парень с головой уходит в воды Шенфлиз.
Это особый кайф, когда ты вот так резко ныряешь в прорубь. Я чувствую мощный прилив сил. Могу сказать как опытный бодибилдер: если вы решили заняться своей фигурой, то моржевание может очень этому поспособствовать.
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В славянских традициях
Татьяна Светлова только что отпраздновала свой полувековой юбилей, хотя внешне этой яркой блондинке лет дашь гораздо меньше. Она растит двух дочерей, заботится о супруге, ходит на военную службу, занимается спортом, а в придачу еще и организует праздники в старославянском стиле.
Купание в проруби, наряду с хороводами и прыганьем через костер, — древняя русская традиция.
Татьяна помогала "Янтарным моржам" подготовить открытие сезона и уже на второй встрече окунулась сама. Как она утверждает, чем холоднее вода и морознее воздух, тем приятнее купаться.
Самое главное — зайти в воду. Дальше уже наоборот холода не чувствуешь — становится жарко, а тело "иголочками" колет. И такой прилив бодрости ощущаешь, такой подъем духа!
Теперь уже одного купания в неделю для Татьяны мало. По словам начинающей моржихи, с тех пор как она стала закаляться таким образом, кожа подтянулась и весь организм омолодился. Её супруг и дочь тоже подумывают о моржевании.
Подружкам тоже рекомендую — они все по-доброму мне завидуют, но пока не отваживаются. А зря! Это ведь не просто оздоровительная процедура. Это и общение, и новые знакомства, и занятия другим спортом... В общем, целый мир!