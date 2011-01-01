Полюбили холодрыгу

— Вы тоже будете купаться? Нет? Ну, отлично, не я одна такая! Тогда я с вами тут постою, — дама в яркой куртке пристроилась к компании женщин, топчущихся на месте, чтобы согреть закоченевшие ноги.



Калининградка Татьяна давно мечтает стать моржом, но в этот раз решила просто посмотреть, чтобы морально подготовиться.



— А у меня муж уже несколько лет моржует. Он холод любит — окна дома все раскрывает, а я мерзлячка, — говорит Наталья, умиленно следя за тем, как супруг, стоя на снегу босиком, занимается дыхательной гимнастикой.

Зарядка подошла к концу. Первыми к проруби пошли мужчины, затем — женщины.

