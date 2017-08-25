Академия Боевых Искусств в Калининграде в 2017 году — это 1600 кв.м. спортивного пространства и семь залов с профессиональным оборудованием. Это один из крупнейших центров в России по подготовке спортсменов любого уровня — от любителей до профессионалов. Академия представляет 13 наиболее эффективных видов единоборств и сопутствующие дисциплины: кроссфит, фитнес, спортивную акробатику и художественную гимнастику. Групповые, персональные, семейные тренировки.



Квалифицированные тренеры, среди которых заслуженные тренеры СССР, России и Казахстана, тренеры высшей категории, чемпионы мира, Европы и России, представляют профессиональные тренировочные программы. Уникальный проект для женщин по трансформации тела и образа жизни от Fitness Academy — "Будь в форме" — это возможность привести себя к желаемым параметрам, скорректировать фигуру, приобрести тонус и получить стройное рельефное тело!



В холле работает кафе с напитками и закусками, также можно наблюдать за тренировочным процессом по TV. Для спортсменов представлены спортивное питание, молочные и протеиновые коктейли, а также профессиональная экипировка.

