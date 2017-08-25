чем занять ребёнка в свободное от школы время
СПЕЦПРОЕКТ
Спорт, рукоделие, театр, танцы, авиамоделирование... Дополнительное образование позволяет не только занять ребёнка в свободное от учёбы время, но и развить его таланты и способности, дать возможность для самовыражения и развития. Клопс.Ru собрал лучшие варианты кружков и секций, которые могут посещать школьники.
Это научно-популярный музей жанра science center, где гости могут поднять гирю одним пальцем, разгадать чудеса оптики, посидеть на гвоздях и многое другое.
Кроме того, в музее занимательных наук Эйнштейна есть сферический кинотеатр, настоящие роботы, проводятся познавательные шоу в формате "интерактивный урок".
Посещение нашего музея для старшеклассников становится настоящей проверкой знаний, а для гостей младшего школьного возраста "Эйнштейниум" предстаёт в образе уникальной исследовательской площадки, дарящей ощущение, что школа и уроки — не такое уж и занудство, как иногда кажется.
А ещё сотрудники музея готовы приехать с передвижной выставкой, научным шоу, планетарием или даже роботами прямо в детский сад или школу.
МУЗЕЙ "ЭЙНТШТЕЙНИУМ"
+7 (4012) 303-304
ул. Уральская, д. 18 "Мега-Маркет", 1-й этаж
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emc2kng@gmail.com
ТАНЦЫ
Ансамбль бального танца
"Ониона"
Областной центр культуры молодёжи, Ленинский проспект, 83
oniona-kld@yandex.ru
+7 (911) 54-75-74
Хореографическая студия
"Шаг в перёд"
Дом культуры Чкаловский, улица Гавриленко, 1
mail@dkchkalovsk.ru
+7 (4012) 73-75-30
Студия современного танца
"В движении"
Дом культуры Чкаловский, улица Гавриленко, 1
mail@dkchkalovsk.ru
+7 (4012) 73-75-30
Студия танца
 "Калипсо"
Дом культуры машиностроителей, улица Карташева, 111
helena.kld@gmail.com
+7 (909) 775-18-83
МУЗЫКА
Вокально-инструментальный ансамбль
"Вереск" (с 16 лет)
Дом культуры Чкаловский, улица Гавриленко 1
mail@dkchkalovsk.ru
+7 (4012) 73-75-30
Вокально-хоровой коллектив
"РитМы"
Дом культуры Чкаловский, улица Гавриленко, 1
mail@dkchkalovsk.ru
+7 (4012) 73-75-30
Народный фольклорный ансамбль
"Россичи" (с 16 лет)
Дом культуры Чкаловский, улица Гавриленко 1
mail@dkchkalovsk.ru
+7 (4012) 73-75-30
Детская вокальная студия
"Сказка"
Дом культуры Чкаловский, улица Гавриленко, 1
mail@dkchkalovsk.ru
+7 (4012) 73-75-30
Детская фольклорный
ансамбль
"Лепота"
Дом культуры Чкаловский, улица Гавриленко, 1
mail@dkchkalovsk.ru
+7 (4012) 73-75-30
Вокально-эстрадная студия
"Счастливый случай"
Дом культуры Чкаловский, улица Гавриленко, 1
mail@dkchkalovsk.ru
+7 (4012) 73-75-30
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Театр "Барбарис"
ул. Леонова, д. 8
+7 (4012) 400-711, 400-719
Первый негосударственный профессиональный театр в Калининграде и области. Открытие состоялось 26 ноября 2016 года. Над постановками спектаклей для детей и взрослых трудится команда профессиональных актёров и режиссёров из Москвы и Калининграда. На сцене ТЮЗа можно увидеть постановки по классическим произведениям и пьесам современных авторов, спектакли для детей, для семейного просмотра, а также постановки для взрослых.

Основная аудитория — дети от 5 до 15 лет.

Также при театре работают творческие студии:

— Студия раннего эстетического развития (музыка, театр, хореография) (5–6 лет);

— Академия мюзик-холла (вокал, хореография, актёрское мастерство) (группы 7–11 и 12–15 лет);

— Эстрадно-цирковая студия (4–12 лет);

— Курс подготовки для ребят, учащихся 10–11 классов, планирующих поступать в театральные вузы.
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В центре "Антошка" открыта продлёнка для детей, где ваш ребёнок может провести от одного часа до четырёх утром или вечером в игровой комнате. Здесь показывают развивающие мультфильмы и передачи по географии, истории, биологии, окружающему миру, а после обсуждают увиденное с детьми.

Регулярно здесь проходят тематические недели, во время которых дети занимаются по специальным планам, проводится песочная и арт-терапия. Школьники могут выполнить в "Антошке" домашние задания. Центр предоставляет также услуги логопеда, проводит курсы ментальной арифметики и сдаёт в аренду помещения для проведения праздников.

Для взрослых и детей открыта соляная пещера, один сеанс в которой приравнивается к двум неделям на море. Соляная пещера способствует эффективному оздоровлению всего организма, профилактике гриппа, простуды и лор-заболеваний, укреплению иммунитета и помогает при десятках заболеваний и болезненных состояний.
"АНТОШКА"
+7 (4012) 39-14-08
микрорайон "Чкаловск", ул. Мира, 7Б
Оздоровительно-досуговый центр
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Студия Art4
Московский проспект, 40
+7 (4012) 37-55-25
Это своего рода творческая мастерская, в которой свои таланты раскрывают люди практически всех возрастов. С прошлого года ведётся набор детей 4–15 лет, ведь творческий энтузиазм не ограничен возрастными рамками. Научиться изобразительному искусству могут даже самые маленькие калининградцы.

Младшая детская группа рассчитана на общее художественное развитие. В детской средней группе с юными художниками уже работает педагог по учебной программе — там ребята изучают иллюстрацию и народные техники (росписи по дереву). Старшая группа занимается по программе "Детская Художественная Школа". Это академический рисунок, живопись, композиция и история искусства. Этот курс является подготовительным для поступления. Ученики студии с успехом поступают в вузы Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга и Европы. По окончании обучения выпускники получают сертификат.

В студии проводятся внутренние выставки, ученики участвуют в российских и международных конкурсах.

artfor.studio@gmail.com
Студия декоративно-прикладного творчества
"Котофей"
Дом культуры Чкаловский, улица Гавриленко 1
mail@dkchkalovsk.ru
+7 (4012) 73-75-30
Студия лепки из
природной глины
Дом культуры Чкаловский, улица Гавриленко 1
mail@dkchkalovsk.ru
+7 (4012) 73-75-30
Образцовая студия
"Виола"
Дом Культуры Машиностроителей, улица Карташева 111
khamitovaelena57@mail.ru
+7 (911) 455-70-12
Народная литературно-художественная студия
"Вертикаль"
Дом Культуры Машиностроителей, улица Карташева 111
ms.golovina1956@mail.ru
+7 (911) 455-70-12
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ЛИТЕРАТУРА
Клуб любителей чтения
"Ключ"
Калининградская областная научная библиотека, проспект мира 9/11
+7 (4012) 93-04-49
Литературный клуб
"Аквилон"
Калининградская областная научная библиотека, проспект мира 9/11
+7 (4012) 53-89-57
Литературно-музыкальный салон
"Волшебная нота"
Библиотека имени космонавта Леонова, проспект Мира 62
+7 (4012) 21-22-23
Читательское объединение
"Чай с писателем"
Городская юношеская библиотека, улица Гайдара 87
+7 (4012) 21-16-54
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Моделирование
МБУ ДО СШ № 11 , Московский проспект 169-а
planer1109@yandex.ru
+7 (4012) 98-41-40
СПОРТ
Академия Боевых Искусств
ул. Горького, 170-В (ЖК «Георгиевский»)
+7 (4012) 37-32-40
Академия Боевых Искусств в Калининграде в 2017 году — это 1600 кв.м. спортивного пространства и семь залов с профессиональным оборудованием. Это один из крупнейших центров в России по подготовке спортсменов любого уровня — от любителей до профессионалов. Академия представляет 13 наиболее эффективных видов единоборств и сопутствующие дисциплины: кроссфит, фитнес, спортивную акробатику и художественную гимнастику. Групповые, персональные, семейные тренировки.

Квалифицированные тренеры, среди которых заслуженные тренеры СССР, России и Казахстана, тренеры высшей категории, чемпионы мира, Европы и России, представляют профессиональные тренировочные программы. Уникальный проект для женщин по трансформации тела и образа жизни от Fitness Academy — "Будь в форме" — это возможность привести себя к желаемым параметрам, скорректировать фигуру, приобрести тонус и получить стройное рельефное тело!

В холле работает кафе с напитками и закусками, также можно наблюдать за тренировочным процессом по TV. Для спортсменов представлены спортивное питание, молочные и протеиновые коктейли, а также профессиональная экипировка.
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info@abirf.ru
Комплексная СДЮСШОР по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых
улица Ореховая 5
sport88865@mail.ru
+7 (4012) 64-25-17
МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой (Хоккей, фигурное катание, кёрлинг)
Московский проспект 169-а
xokkey_shkola@klgd.ru
+7 (4012) 98−40−92
ДЮСШ по водным видам спорта
"Морская школа"
Набережная Генерала Карбышева 22-а
info@watersport.org.ru
+7 (4012) 34-23-15
МАУ ДО СДЮСШОР по
силовым видам спорта
улица Потёмкина, 18
sport39rus@mail.ru
+7 (4012) 46-28-22
Тайский бокс в
Club Muay Thai King
ул. Горького 170 В
+7 (911) 494-39-04
Дети из взрослые могут заняться тайским боксом в в прекрасном зале "Академии боевых искусств" на ул. Горького.

Любительский тайский бокс — это массовый спорт, заниматься которым может любой человек с шестилетнего возраста. От профессионального отличается более мягкими правилами, количеством защитной экипировки и тактикой ведения поединка. Есть возможность регулярно участвовать в соревнованиях различного уровня, вплоть до чемпионатов мира, выполнить нормативы мастера спорта.

Занятия тайским боксом позволят развивать силу, выносливость, скорость, координацию, гибкость. Вопреки стереотипам он абсолютно безопасен для детей, которые занимаются под руководством мастера спорта РФ по тайскому боксу, чемпиона Европы среди профессионалов, неоднократного чемпиона России Сергея Макагонова, воспитавшего многих чемпионов.

Задача клуба — сделать спорт неотъемлемой частью жизни каждого ребёнка.
МАУ СШОР №1 по
спортивной гимнастике
улица Тюленина 6-8
+7 (4012) 53-85-27
sportgimn@mail.ru
МБУ СШОР №2 по
художественной гимнастике
улица Маршала Баграмяна 2
+7 (4012) 53-07-77
hudgimnast@mail.ru
МБУ СШОР №4 по
легкой атлетике
улица Маршала Баграмяна 2
+7 (4012) 53-07-77
sportscol4@yandex.ru
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО!
МБУДО ДЮСШ №7
теннис и настольный теннис
Московский проспект 169-а
+7 (4012) 98-41-30
table_tennis@inbox.ru
МАУДО ДЮСШ №8 по
велоспорту
Московский проспект 169-а
+7 (4012) 98-40-97
sdssh8@yandex.ru
МБУ СШОР №9 по
баскетболу
улица Генерала Соммера 24-а
+7 (4012) 53-65-12
moussh9@mail.ru
МБУ СШОР №10 по
волейболу
улица Сергеева 59
+7 (4012) 46-02-04
voley10@mail.ru
МБУ ДО ДЮСШ №13 по
кикбоксингу и рукопашному бою
улица Аллея Смелых 2
+7 (4012) 977-907
sportkik13@mail.ru
МБУ СШОР №14 по
плаванию
улица Маршала Баграмяна 2
+7 (4012) 53-94-31
МБУ ДО ДЮСШ
восточных единоборств
улица Земельная 6
+7 (4012) 96-63-20
Текст: Вячеслав Вареницын
Дизайн и верстка: Евгений Фролов

СПЕЦПРОЕКТ
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