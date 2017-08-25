ул. Горького, 170-В (ЖК «Георгиевский»)
Академия Боевых Искусств в Калининграде в 2017 году — это 1600 кв.м. спортивного пространства и семь залов с профессиональным оборудованием. Это один из крупнейших центров в России по подготовке спортсменов любого уровня — от любителей до профессионалов. Академия представляет 13 наиболее эффективных видов единоборств и сопутствующие дисциплины: кроссфит, фитнес, спортивную акробатику и художественную гимнастику. Групповые, персональные, семейные тренировки.
Квалифицированные тренеры, среди которых заслуженные тренеры СССР, России и Казахстана, тренеры высшей категории, чемпионы мира, Европы и России, представляют профессиональные тренировочные программы. Уникальный проект для женщин по трансформации тела и образа жизни от Fitness Academy — "Будь в форме" — это возможность привести себя к желаемым параметрам, скорректировать фигуру, приобрести тонус и получить стройное рельефное тело!
В холле работает кафе с напитками и закусками, также можно наблюдать за тренировочным процессом по TV. Для спортсменов представлены спортивное питание, молочные и протеиновые коктейли, а также профессиональная экипировка.
Комплексная СДЮСШОР по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых
МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой (Хоккей, фигурное катание, кёрлинг)
Московский проспект 169-а
ДЮСШ по водным видам спорта
"Морская школа"
Набережная Генерала Карбышева 22-а
МАУ ДО СДЮСШОР по
силовым видам спорта
Тайский бокс в
Club Muay Thai King
Дети из взрослые могут заняться тайским боксом в в прекрасном зале "Академии боевых искусств" на ул. Горького.
Любительский тайский бокс — это массовый спорт, заниматься которым может любой человек с шестилетнего возраста. От профессионального отличается более мягкими правилами, количеством защитной экипировки и тактикой ведения поединка. Есть возможность регулярно участвовать в соревнованиях различного уровня, вплоть до чемпионатов мира, выполнить нормативы мастера спорта.
Занятия тайским боксом позволят развивать силу, выносливость, скорость, координацию, гибкость. Вопреки стереотипам он абсолютно безопасен для детей, которые занимаются под руководством мастера спорта РФ по тайскому боксу, чемпиона Европы среди профессионалов, неоднократного чемпиона России Сергея Макагонова, воспитавшего многих чемпионов.
Задача клуба — сделать спорт неотъемлемой частью жизни каждого ребёнка.
МАУ СШОР №1 по
спортивной гимнастике
МБУ СШОР №2 по
художественной гимнастике
улица Маршала Баграмяна 2
МБУ СШОР №4 по
легкой атлетике
улица Маршала Баграмяна 2
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО!