" Вчера я начала перебирать свои фотографии со школьного выпускного, и промелькнула мысль: а точно ли мне стоит принимать участие в этом проекте ? Мы с мамой долго готовились к выпускному, не жалели денег и времени. Несмотря на то что все мои одноклассницы остановили свой выбор на длинных платьях, я сделала ставку на удобство: остановилась на брюках и лёгкой кофточке и ничуть не пожалела.



Самое весёлое — это Первое сентября, когда у нас со студентами первое знакомство . Они думают, что я их однокурсница. С первым моим выпуском мы уже давно на "ты". Разница в возрасте у нас небольшая. У них уже семьи, дети. Мы продолжаем общаться, с кем-то — дружим.



Меня не коробило, когда в совсем юном возрасте меня начали называть по имени-отчеству . Моя мама педагог, иногда я её заменяла, даже будучи студенткой. Больше меня удивляло, когда я приходила в отдел кадров и у меня спрашивали: "Девочка, а ты задолженность пришла сдавать?".



Когда я училась в университете, половиной преподавательского состава оказались вчерашние выпускницы . У них на занятиях было интереснее. Стереотип советского учителя у меня сломался и во время моей учёбы в Германии".

