СПЕЦПРОЕКТ
Стильные калининградские учителя показали наряды для выпускного и вспомнили свой школьный бал
В этом году празднование выпускных вечеров состоится 27 июня. Клопс.Ru пообщался с калининградскими учителями, попросил вспомнить о том, как проходило их прощание со школой, о том, что они думают о современных учениках, и параллельно разрушил стереотип о том, что учитель — это хмурая дама в сером строгом костюме.
Александра Цимбал
"Вчера я начала перебирать свои фотографии со школьного выпускного, и промелькнула мысль: а точно ли мне стоит принимать участие в этом проекте? Мы с мамой долго готовились к выпускному, не жалели денег и времени. Несмотря на то что все мои одноклассницы остановили свой выбор на длинных платьях, я сделала ставку на удобство: остановилась на брюках и лёгкой кофточке и ничуть не пожалела.

Самое весёлое — это Первое сентября, когда у нас со студентами первое знакомство. Они думают, что я их однокурсница. С первым моим выпуском мы уже давно на "ты". Разница в возрасте у нас небольшая. У них уже семьи, дети. Мы продолжаем общаться, с кем-то — дружим.

Меня не коробило, когда в совсем юном возрасте меня начали называть по имени-отчеству. Моя мама педагог, иногда я её заменяла, даже будучи студенткой. Больше меня удивляло, когда я приходила в отдел кадров и у меня спрашивали: "Девочка, а ты задолженность пришла сдавать?".

Когда я училась в университете, половиной преподавательского состава оказались вчерашние выпускницы. У них на занятиях было интереснее. Стереотип советского учителя у меня сломался и во время моей учёбы в Германии".
Работает в БГА преподавателем немецкого языка. Сейчас в отпуске по уходу за ребёнком.
Светлана Долгова
"Была ребёнком с большим количеством комплексов, но желание выделиться всё равно оставалось, хотя в 90-х особо не было выбора и возможностей. Я росла на Дальнем Востоке в городе Николаевск-на-Амуре. Девчонки шили наряды сами. У меня было платье с чужого плеча. Очень красивое и элегантное. Мне его отдала девушка, которая выпускалась за год до меня.

На том, чтобы я стала педагогом, настоял мой папа. Он был очень брутальным мужчиной! Он сказал: "Будешь педагогом". Возможности противиться не было.

У меня двое сыновей — 12 лет и 3 года. Старший сын всегда мечтал стать суворовцем или кадетом. Его мечта осуществилась здесь, в Калининграде. Можно сказать, что я пошла за ним. Интересно работать там, где дисциплина, где глаз горит и где знания получают не из-под палки. Я всегда работала в школах, которые ориентированы на мотивированного ребёнка. В Петербурге я работала в англоязычной школе. Дисциплину я и сама могу держать, должна быть мотивация. В таком случае дать можно гораздо больше.

Работаю с шестыми — восьмыми классами. Они всё отмечают. Иногда говорят: "Светлана Александровна, вы сегодня подстриглись?". В своё время мы были другими людьми, мы стеснялись, сейчас они более свободны в выражении собственных мыслей. Преподаватель — не важно, мужчина или женщина — должен быть примером для них, в том числе и в стиле".

Преподаёт историю в Кадетском морском корпусе Андрея Первозванного
Инга Чиркова
"На последнем звонке нас всем классом повезли в Светлогорск, одноклассник немного перебрал с алкоголем. Был жаркий день, его сильно укачало в автобусе — и со всеми последствиями. Нас таким образом наказали — лишили выпускного и просто вручили аттестаты. Мы были не очень дружны, после девятого класса нас расформировывали, поэтому восприняли эту новость нормально.

Платье мне шила мама. Оно было шёлковое красное. В школе выпускного не было, поэтому очень серьёзно отнеслась к этому мероприятию в колледже. Училась я в мужском коллективе, поэтому выпускной был важным событием и возможностью нарядиться.

Компьютер у меня появился уже после того, как я поступила на программиста. У меня тогда была только приставка PlayStation.

Когда пришла сюда, полтора года назад, мы были практически сверстниками. Я мягкий, но требовательный преподаватель. Они выполняют всё, на шею не садятся. Хоть и в начале года были притирки и слёзы дома, в конце — не хочется расставаться.

Я в колледже единственная всегда хожу на каблуках. И зимой, и летом. Когда надеваю балетки, то теряюсь среди студентов. Часто приходится до восьми часов стоять на каблуках".

Работает в Балтийском информационном техникуме, преподаёт компьютерную графику, операционную систему и информационные технологии
Дарья Ильиных
"Помню, что девчонки в классе начали готовиться к выпускному в начале учебного года. Я только в мае начала подбирать платье, оно было очень простое. Я вообще за минимализм и стараюсь оригинальность подчёркивать аксессуарами. У меня было длинное платье в пол, хотя мода тогда была на короткие. Долго думала над причёской. Подсмотрела самые модные, у актрис, и собрала волосы наверх. Родители подарили красивый браслет, им дополнила образ.

Не могу сказать, чтобы было тяжело начинать работу в школе. Столкнулась со сложностями в работе со старшим поколением — родителями. Молодых учителей воспринимают предвзято, поэтому сразу надо было себя поставить с ними. Не сюсюкать, не лебезить, а сделать разграничение: учитель есть учитель, возраст здесь не помеха. Педагоги в возрасте берут опытом, а молодые разбираются в современных тенденциях. Вообще я очень строгий учитель, стараюсь держать дисциплину. Не должно быть панибратства и ощущения, что вы на одной волне.

В школе меня держит атмосфера. Здесь каждый день по-новому, не ощущаешь себя в закостенелом состоянии. В банке из-за рутинной работы все дни похожи друг на друга.

Учителя не зарабатывают много, я понимала это, когда шла в школу, но поскольку я учитель математики, у меня есть возможность заниматься репетиторством".
Третий год работает в лицее №49. Оканчивала экономический факультет, работала в банке. Сейчас продолжает обучение в магистратуре на педагогическом факультете
Мария Пименова
"В школе я не пошла на выпускной, была сосредоточена на поступлении в музыкальное училище. У меня был простой наряд, я получила свой диплом, мы сыграли какой-то концерт, и я ушла. У меня был очень важный тогда период. А вот в музыкальном училище у меня было пышное небесно-голубого цвета платье.

Со школьных времён мой стиль поменялся кардинально, на 180 градусов. В консерватории я одевалась неформально, многие сейчас меня не узнают.

Музыкой занимаюсь с самого детства. Я педагог в поколении: бабушка, дедушка, мама, старший брат — все были учителями, я воспитывалась в этой среде. С детства выбрала свой путь. Ещё будучи ученицей, замечала в школе определённые детали, специфику преподавания, сейчас это применяю на практике.

Мой молодой возраст помогает в работе. Мне проще найти контакт с детьми. Хотя, возможно, педагоги старшего возраста пользуются большим авторитетом. Важно говорить с учеником, чтобы понимать, в чём его сложности: может, ему просто не нравится пьеса, а может, она сложна физически — он не может её играть из-за пережимов в мышцах. Надо найти эту проблему, ребёнок не всегда может её сформулировать".
Работает в Детской школе искусств имени Чайковского педагогом и концертмейстером
Елена Мальцева
"Платье на свой выпускной заказывала в ателье, фасон придумывала сама, до мелочей — вплоть до пуговиц. Впереди их было очень много, рюши, широкий пояс и расклешенная юбка. У меня было красивое сиреневое платье. Я родилась в Брянской области, так вот за туфлями специально ездила в Москву. Это был первый такой наряд.

На выпускной я шила ещё одно платье, но оно мне понравилось меньше, поэтому я решила носить его в быту. Потом я приехала в Калининград поступать, и девочки часто говорили мне о том, что у меня очень много красивых нарядов.

На внешний вид я обращаю большое внимание. Даже на собраниях я говорю о том, что учитель должен выглядеть безукоризненно. Внешний вид учителя формирует отношение к делу, предмету, учёбе. Это не пустые слова. Здесь нет мелочей. Внешний вид должен соответствовать месту проведения, но чтобы не выглядеть синими чулками, мы должны прививать любовь к красоте.

Любой ученик может ко мне прийти со своей проблемой. Я выслушаю, не всегда приму его сторону, но постараюсь понять, почему возникла такая проблема".

Работает директором школы №11 в Чкаловске. В сфере образования — 27 лет
Галина Лесникова
"13 лет занимаюсь спортом каратэ киокушинкай. В школьные и университетские годы моё увлечение отнимало очень много сил, чем-то приходилось жертвовать, но я не жалею. Сейчас тоже занимаюсь, но уровень немного не тот. В рабочее время не получается часто — только раз в неделю.

Я профессионально занималась спортом, поэтому на выпускном я была только на официальной части — непосредственно на вручении дипломов. И в школе, и в университете. Это связано с тем, что на само торжество выпадали сборы. Наряд я готовила, покупала красивое красное платье, но пойти в нём не удалось. В тот момент мною были таким образом расставлены приоритеты — хотела завоевать чёрный пояс. Потом я надевала эти платья на другие мероприятия.

Специально детям не рассказываю про своё увлечение, они сами находят в интернете информацию. После того как узнают, начинают ещё больше уважать.

Первое время я очень переживала, что меня можно спутать с их одноклассницей. Думала, что не смогу себя правильно поставить. Нужны будут какие-то специальные фразы или строгий вид. Первый мой урок ребята просто наблюдали за мной и молчали. Смотрели, как я буду себя вести. Обошлось без заготовленных фраз или битья указкой по столу. Иногда достаточно строгого взгляда.

Сыграли гены, я росла в семье преподавателей: учителя начальных классов, истории, математики, завучи, директора. Я продолжаю славную традицию. Бабушка моя, её, кстати, тоже зовут Галина Алексеевна, 50 лет отработала в школе и была очень рада, что я пошла по её стопам. Недавно подсчитала, могу сказать, что я учитель в третьем поколении".
Работает в школе посёлка Мельниково учителем географии, биологии и химии
Наталья Стрижнева
"На выпускном у меня было красное платье. Фасон придумали с мамой, потом мне его сшили. Причёску я подсмотрела у Бейонсе на альбоме, у меня тогда были густые букли и волосы позволяли, поэтому получилось, может быть, даже лучше.

Я учитель в поколении. Мой дедушка был директор школы, а бабушка — завуч. Из трёх сыновей и шести внуков только я пошла по их стопам, чем гордимся я и мой папа.

Утром я учитель, а вечером я артист. Увлечение у меня вторая профессия — я вокалист, пою в разных проектах и в ресторанах нашего города. В этом году мой первый выпуск — девятый класс. Им петь не буду, а вот в 11-м классе, если попросят, спою.

Моё желание вовлечь детей во внеурочную деятельность позволяет наладить отношения с учениками. Бывало, что я привлекала тех, у кого были нюансы с поведением. Понимая, что они могут проявить себя как артисты, я приглашала их в свою студию. И у меня в этом плане есть некоторые победы: дети, которые в начальных классах были частыми гостями у директора и были знамениты своими проделками, стали ответственными и дисциплинированными ребятами.

Когда я пришла в школу, мне было 23 года, у меня с дисциплиной не было никаких проблем. Коллеги часто спрашивали: "Наташенька, а как ты делаешь, что у тебя 8 "Б" не орёт на уроке?". Никаких особых секретов: соответствующий тон, подбор слов, взгляд. Дети — манипуляторы, они понимают, где можно насесть. Они проверяют, насколько могут зайти и что себе позволить"
Работает учителем английского языка в школе №5
Текст: Мария Гоменюк-Кравцова
Дизайн и верстка: Евгений Фролов
Фото: Александр Подгорчук
СПЕЦПРОЕКТ
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