"На выпускном у меня было красное платье. Фасон придумали с мамой, потом мне его сшили. Причёску я подсмотрела у Бейонсе на альбоме, у меня тогда были густые букли и волосы позволяли, поэтому получилось, может быть, даже лучше.
Я учитель в поколении. Мой дедушка был директор школы, а бабушка — завуч. Из трёх сыновей и шести внуков только я пошла по их стопам, чем гордимся я и мой папа.
Утром я учитель, а вечером я артист. Увлечение у меня вторая профессия — я вокалист, пою в разных проектах и в ресторанах нашего города. В этом году мой первый выпуск — девятый класс. Им петь не буду, а вот в 11-м классе, если попросят, спою.
Моё желание вовлечь детей во внеурочную деятельность позволяет наладить отношения с учениками. Бывало, что я привлекала тех, у кого были нюансы с поведением. Понимая, что они могут проявить себя как артисты, я приглашала их в свою студию. И у меня в этом плане есть некоторые победы: дети, которые в начальных классах были частыми гостями у директора и были знамениты своими проделками, стали ответственными и дисциплинированными ребятами.
Когда я пришла в школу, мне было 23 года, у меня с дисциплиной не было никаких проблем. Коллеги часто спрашивали: "Наташенька, а как ты делаешь, что у тебя 8 "Б" не орёт на уроке?". Никаких особых секретов: соответствующий тон, подбор слов, взгляд. Дети — манипуляторы, они понимают, где можно насесть. Они проверяют, насколько могут зайти и что себе позволить"