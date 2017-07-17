На маяк
Почему единственный сохранившийся в России плавучий маяк хотели сдать на распил, зачем его вручную выводили из дока в Кронштадте и как он оказался в Калининграде — в спецпроекте Клопс.Ru.
"Хотеть невозможного, хотеть и хотеть — да от этого заходится и переворачивается сердце!"

(Вирджиния Вулф, "На маяк")

В Калининград маяк "Ирбенский" пришёл в ночь на 30 июня и ошвартовался у причала Музея Мирового океана. Впервые за последние десять лет он вышел в открытое море. Ещё два года назад были опасения, что уникальное судно, последний обитаемый плавучий маяк в России, и вовсе пойдёт на металлолом.
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Плавучий маяк —
судно специальной конструкции, оборудованное маячным огнём, радиомаяком, звуковым передатчиком и гидроакустическим сигнальным устройством.
Устанавливались в открытом море для предупреждения об опасности. Использовались вдали от береговой линии и при входах в порт в качестве лоцманской станции.
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История маяка
Экипаж из 19 человек размещался в 13 жилых каютах. По запасам провизии и пресной воды автономность судна составляла 50 суток.
"Ирбенский" в порту, 1980 г.
В конце 1950-х годов СССР заказывает у Финляндии два плавучих маяка — один уходит на Каспий и заменяет плавучий маяк "Астраханский", ещё дореволюционной постройки, а второй, "Ирбенский", в 1962 году устанавливается в начальной точке Северного фарватера в Ирбенском проливе. Именно эти два судна оказались последними построенными обитаемыми плавучими маяками во всём мире.

Плавмаяк обеспечивал безопасный вход судов в Ирбенский пролив. Регулярное снабжение плавмаяка всем необходимым и смена членов команды велись по морю из Вентспилса. Туда же, в порт своей приписки, "Ирбенский" приходил на зиму.
"Ирбенский" прослужил до 1985 года, пока не построили стационарный маяк и не отпала необходимость в плавучем, после чего был снят со своей позиции. Маяк, уже под названием "Вентспилсский", некоторое время стоял на входе в одноимённый город, где располагался один из основных незамерзающих портов СССР на Балтике.

Серьёзных происшествий с "Ирбенским" было немного: в 1969-м плавучий маяк сорвало ураганом, в 1982-м пришлось заменить сломанную наутофонную мачту вместе с самим наутофоном (электромагнитный излучатель звуков).

В 1994 году его доставили в Балтийск, потом плавмаяк перевели в порт Ломоносов под Санкт-Петербургом. Из стоящего у причальной стенки судна решено было сделать штаб дивизиона.

Из "Ирбенского" хотели сделать мемориальное или учебное судно и даже казино. Предлагалось срезать с судна мачту с фонарём, чтобы использовать их как светящий знак на берегу. В 2009 году он был списан с флота и выставлен на торги в качестве неразделанного лома по цене немногим более одного миллиона рублей, но покупателей, к счастью, тогда не нашлось.

В 2009 году плавмаяк был списан с флота и выставлен на торги в качестве неразделанного лома
Каким "Ирбенский" запомнился калининградцам
"Я тогда проходил практику от военной кафедры. Мы приезжали и сидели на маяке сутки через трое, что-то вроде вахты. Были небольшие каютки, не очень комфортные. Тогда это было уже старое судно, отслужившее свой срок. На плавмаяке была небольшая команда — человек 5–6, пожилой капитан, девушка-кок и молодые матросы. На шильдике (металлической табличке) судна прочитал, что мощность двигателя — 300 л/с. Мне всегда была интересна эта часть морских судов. Я служил на флоте, проходил срочную службу на спасательном судне и всегда с интересом спускался в машинные отделения этого типа".
Вадим Бичан
проходил практику на плавмаяке в 1993 году, тогда стоявшем в Балтийске на приколе.
"Он тогда, кажется, из Вентспилса пришёл, а я работал на "Андромеде". Вышел из отпуска, в это время моё судно было в Польше, и мне предложили прикомандироваться на плавмаяк старшим электриком. Хорошие там были условия: опрятные каюты — просто пять баллов. Я помню, как вахтенный, который стоял у трапа и принимал воду для технических нужд на судно, недосмотрел и затопил почти все носовые помещения. Видимо, люк цистерны в носовом помещении был открыт, когда вода наполнилась, она пошла мимо. Я иду на работу, а маяк чуть ли не затонувший носом стоит. Пришлось вместо механиков по всем трубопроводам пройтись. Хорошо, что там было на бирках подписано, какие клапаны как открываются. Открыл, включил насос".
Александр Дьячкин
работал на маяке летом 1992 года.
"В 2010 году мы впервые услышали о плавмаяке "Ирбенском" на конференции ассоциации "Морское наследие России". Мэр Ломоносова рассказал, что маяк находится у них, длительное время он был заброшен. Тогда Кронштадт как город морской славы сказал, что хочет взять его себе. Мы прождали долгих пять лет, но вопрос не был решён. Не нашлось места у причала ни в Санкт-Петербурге, ни в Ломоносове, ни в Кронштадте. Мы понимали, что судно находится в таком состоянии, что его скоро вообще нельзя будет восстановить. У него уже крен, течи, дыры. Чаще всего с кораблями, которые попадают в Музей Мирового океана, так и происходит. Нам они достаются чаще всего в жутком состоянии, разбитые".
Светлана Сивкова
директор Музея Мирового океана
Решение о передаче уникального плавмаяка Калининграду приняли на морской коллегии, которую возглавляет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. На эти цели Министерством культуры РФ было выделено 10 млн рублей, но после этого был серьёзный путь к заветному разрешению Российского морского регистра, а после и сам переход.

Делали всё сами
Подготовкой уникального судна к морскому переходу из Кронштадта в Калининград занимались на Кронштадтском морском заводе. Там его подняли в доки, корпус заварили и покрасили. На сварку и монтаж всех внутренних помещений денег уже не было. Тогда команда из Калининграда поняла, что это нужно делать своими руками. В общей сложности, благодаря такому решению, сэкономили полтора миллиона рублей.

На маяке работали всего несколько человек: замдиректора ММО по флоту Алексей Шуткин, капитан с большим стажем и опытом работы на кораблях-музеях Борис Пресняков, раньше возглавлявший экипаж ледокола "Красин", два матроса с "Красина" — ещё одного филиала ММО в Петербурге — и руководитель музея Светлана Сивкова.

Уборку делали в полной экипировке — в масках и перчатках, но и это не помогло. "Мы все чесались, потому что кругом была стекловата. Когда мы уходили из Кронштадта, все двери нужно было запенить, всё зашпатлевать. Таковы требования, которые предъявлялись к переходу. Мы каждый день покупали баллоны с пеной", — рассказывает Светлана Сивкова.

"Было ощущение хендмейда, этакая вышивка крестиком. Нужно было довести всё до идеального состояния. Я помню, как в последний момент увидела старое драное кресло, а мне его жалко выбросить. Мне тогда сказали: "Вот гвоздь, молоток, и прибиваем". Всё нужно было сделать так, чтобы ничего не сдвинулось с места".
Светлана Сивкова, директор Музея Мирового океана
Готовить судно к переходу приходилось своими силами
"Мы понимали, что погода начинает меняться. Если мы здесь задержимся на день-два, то попадём в шторм. Мы начали всю эту процедуру по выходу из дока в шесть часов утра. Через какое-то время я услышала гудки на судне "Смольный", которые разбудили матросов, ребята помогли нам уже на последнем этапе — они отталкивали "Ирбенский" от стенок, чтобы наш плавмаяк не стукнулся. Вот так, невозможное возможно: мы вручную развернули "Ирбенский" и вывели его из дока", — рассказывает Сивкова.

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Путь, который преодолел плавучий маяк "Ирбенский"
"Когда мы ночью привели судно в Калининград, я зашла на камбуз и увидела на буфете рядом со столовой большую красную звезду из пластика, такие раньше вешали на ёлки. Откуда она взялась? Может, кто-то с буксира переходил, чтобы посмотреть, всё ли в порядке, нет ли воды, и оставил её там. Сейчас звезда лежит у меня. Не так много сохранилось с маяка, почти ничего. Две книжки, несколько журналов, фрагменты ламп, карнизов. Сегодня мы с нуля начинаем новую историю маяка. Радует, что масса людей хотят помочь в восстановлении. Нужно сделать трубы, электричество, систему сигнализации, отделку. Это наш маяк, наш символ", — говорит Светлана Сивкова.
Будущее плавмаяка


У Музея Мирового океана есть идеи по поводу того, каким будет плавучий маяк "Ирбенский". Он оживёт, на нём будут стоять столики, прогуливаться пары. Вдохнут новую жизнь в камбуз. Должны ожить и каюты, где смогут останавливаться гости. Посетители смогут полюбоваться на отреставрированный лоцманский катер, установленный на судне. Приведут в порядок навигационную рубку и метеорологическую лабораторию.

Есть планы по восстановлению роскошного грибовидного якоря, который некогда украшал нос корабля, но бесследно пропал.

И конечно, сам маяк.

"Осталась маячная линза, это самое главное. Сегодня на корабле горит маленькая лампочка, мы поставили её в День города. Мы протащили туда кабель, поставили, зажгли, чтобы горожане понимали, что это светится новый символ города и региона. Восстановим и наутофон, который установлен на второй мачте, который во время тумана гудел низким красивым звуком. Я думаю, что нас поддержат, и он будет гудеть в полночь в Калининграде, звук от него будет расходиться очень далеко, в разные стороны. Наш маяк должен жить!" — с задором говорит директор Музея Мирового океана.
Мы сейчас начинаем абсолютно новую историю нашего "Ирбенского", в этом нам требуется помощь. На мероприятиях устанавливаем копилку, куда желающие могут положить деньги. Откликнувшимся мы вручаем открытку с изображением маяка. Перечислить средства можно и на внебюджетный счёт музея целевым переводом с указанием "Наш маяк".
— Светлана Сивкова, директор Музея Мирового океана
Для восстановления маяка необходимы разработка проекта переоборудования, прокладка труб, подведение водоснабжения; также в музее будут рады любой другой помощи в виде приобретения краски, моющих средств и т.д.
"... жизнь, складываясь из случайных частностей, которые мы по очереди проживаем, вдруг вздувается неделимой волной, и она подхватывает тебя, и несёт, и с разгона выплёскивает на берег".

(Вирджиния Вулф, "На маяк")

Текст и вёрстка: Мария Гоменюк-Кравцова
Фото: Александр Подгорчук
Видео: Виктор Буздин
Использована информация с сайта www.plavmayak.spb.ru
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