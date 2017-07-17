"Я тогда проходил практику от военной кафедры. Мы приезжали и сидели на маяке сутки через трое, что-то вроде вахты. Были небольшие каютки, не очень комфортные. Тогда это было уже старое судно, отслужившее свой срок. На плавмаяке была небольшая команда — человек 5–6, пожилой капитан, девушка-кок и молодые матросы. На шильдике (металлической табличке) судна прочитал, что мощность двигателя — 300 л/с. Мне всегда была интересна эта часть морских судов. Я служил на флоте, проходил срочную службу на спасательном судне и всегда с интересом спускался в машинные отделения этого типа".

Вадим Бичан

проходил практику на плавмаяке в 1993 году, тогда стоявшем в Балтийске на приколе.