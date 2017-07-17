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Делали всё сами
Подготовкой уникального судна к морскому переходу из Кронштадта в Калининград занимались на Кронштадтском морском заводе. Там его подняли в доки, корпус заварили и покрасили. На сварку и монтаж всех внутренних помещений денег уже не было. Тогда команда из Калининграда поняла, что это нужно делать своими руками. В общей сложности, благодаря такому решению, сэкономили полтора миллиона рублей.
На маяке работали всего несколько человек: замдиректора ММО по флоту Алексей Шуткин, капитан с большим стажем и опытом работы на кораблях-музеях Борис Пресняков, раньше возглавлявший экипаж ледокола "Красин", два матроса с "Красина" — ещё одного филиала ММО в Петербурге — и руководитель музея Светлана Сивкова.
Уборку делали в полной экипировке — в масках и перчатках, но и это не помогло. "Мы все чесались, потому что кругом была стекловата. Когда мы уходили из Кронштадта, все двери нужно было запенить, всё зашпатлевать. Таковы требования, которые предъявлялись к переходу. Мы каждый день покупали баллоны с пеной", — рассказывает Светлана Сивкова.
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Будущее плавмаяка
У Музея Мирового океана есть идеи по поводу того, каким будет плавучий маяк "Ирбенский". Он оживёт, на нём будут стоять столики, прогуливаться пары. Вдохнут новую жизнь в камбуз. Должны ожить и каюты, где смогут останавливаться гости. Посетители смогут полюбоваться на отреставрированный лоцманский катер, установленный на судне. Приведут в порядок навигационную рубку и метеорологическую лабораторию.
Есть планы по восстановлению роскошного грибовидного якоря, который некогда украшал нос корабля, но бесследно пропал.
И конечно, сам маяк.
"Осталась маячная линза, это самое главное. Сегодня на корабле горит маленькая лампочка, мы поставили её в День города. Мы протащили туда кабель, поставили, зажгли, чтобы горожане понимали, что это светится новый символ города и региона. Восстановим и наутофон, который установлен на второй мачте, который во время тумана гудел низким красивым звуком. Я думаю, что нас поддержат, и он будет гудеть в полночь в Калининграде, звук от него будет расходиться очень далеко, в разные стороны. Наш маяк должен жить!" — с задором говорит директор Музея Мирового океана.