1. Женщины любят внимание и хотят быть уверены в своем партнере. А еще им очень важно, чтобы с мужчиной было интересно общаться.
2. Быть женственной, любить и многое стерпеть. Мужчины тоже, конечно, обладают последними двумя добродетелями, но далеко не в той "концентрации" и не в том объеме, как женщины.
3. Курсантом я забрался по водосточной трубе на третий этаж студенческого общежития на улице Чернышевского, чтобы попасть на свидание к девушке. Она, конечно же, оценила мой подвиг.
Пережил многое. Его нашли в подвале истощенным, с больным глазом и огромной раной на холке. Кот перенес две операции и несколько отказов от него новых хозяев, которые не хотели выхаживать проблемное животное. Сейчас красавчик Буба поправился, но из-за слабого сердца нуждается в очень спокойной и размеренной жизни.