МАРТОВСКИХ
КОТОВ
Барышни готовы вечно смотреть на красивых сильных мужчин и умиляться котиками.

Клопс.Ru решил объединить две женские слабости в поздравительном проекте. Это оказалось испытанием: коты вырывались, нещадно линяли; но мужское спокойствие оказалось сильнее кошачей своенравности. Наши герои стойко прижимали к себе усатых-полосатых. И если семейное положение мужчин мы оставим за скобками, то про питомцев прямо заявим: они ищут дом и очень хотят найти ласковую хозяйку.

Мы попросили ответить мужчин на три вопроса:
Что любит женщина?
На что способна только женщина?
Какой самый романтический поступок вы совершали ради дамы?
1
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3
1. Женщина любит внимание.
2. Вам прямо ответить? Женщина может рожать. Этого не может сделать мужчина.
3. (на третий вопрос решил не отвечать)
Александр Попович
хирург
Лерой
Жертва самовыгула и человеческой жестокости. Избитого кота нашли на улице без движения. После серьезной операции смог полностью восстановиться. Сейчас абсолютно здоров и ищет любящего хозяина.

Контакт: Наталья – 8 9062 12 51 94
1. Любит внимание и доброту.
2. Способна быть мамой, дарить тепло.
3. Самый важный поступок и сложное решение: переехать из посёлка в город ради любимой женщины, чтобы ей было комфортно и хорошо.
Виталий Вилькель
пожарный
Шеймус
Домашний кот, которого выбросили на улицу, сразу попал в беду. После удара автомобилем он лежал на обочине дороги. У котика был сломан таз, крестец и переломан хвост. Первая операция уже позади. Теперь это веселый, ласковый миникотик с минихвостиком.

Контакт: Татьяна – 8 9062 102 721
1. Уважение.
2. Способна на всё.
3. Самый мужественный поступок — сделал предложение своей девушке.
Александр Дмитриев
рокер
Мэни
Котик, дважды преданный своими хозяевами. Первый раз был найден в Минске, где в скором времени ему грозило усыпление. Благодаря помощи минских и калининградских волонтеров, приехал в Калининград. Нашел дом и некоторое время наслаждался спокойной домашней жизнью, но через два года "не вписался" в новый ремонт и был возвращен на передержку. Очень общительный

Контакт: Наталья – 8 9062 12 51 94
1. Надёжность.
2. На заботу, ласку и доброту.
3. Даже не знаю. Романтичный? Как-то ехали в патрульной машине, остановились посреди дороги, включив "маячки", чтобы перевести бабушку через дорогу. Тогда этот ролик разошёлся в интернете, многие писали, что мы старушку хотели оштрафовать за переход дороги в неположенном месте.
Николай Коваленко
сотрудник ГИБДД
Сонечка
Нашли совсем крохой в Зеленоградске. Она была слабая и больная. Не могла даже держать голову. Уже после первой ночи на грелке и искусственного кормления набралась сил. Желание жить победило все болезни. Один глаз спасти не удалось, но Соне это не мешает. Очень ласковая, подвижная и озорная кошечка.

Контакт: Татьяна – 8 9062 102 721
1. Женщины любят, когда к ним хорошо относятся.
2. Они способны на всё.
3. Дрался, чтобы защитить девушку, которую обижали. А на свадьбе поднял на руках свою жену от солнечных часов в Светлогорске по ступеням до самого верха.
Сергей Копанцев
чемпион Калининградской области и России по бодибилдингу

Федя
Чумазого и раненого нашли на фестивале "Территория Мира". Скорее всего, он прятался под капотом и не успел выбраться, когда автомобиль поехал. Была сломана лапка и пальчик на второй лапе. Теперь полностью здоров и стал красивым белоснежным котом.
Контакт: Наталья – 8 9062 12 51 94
1. Женщина любит внимание и ласку.
2. Способна на многое, на самые безумные подвиги.
3. На день рождения любимой женщины заказал её фотографии в полный рост. Друзья встречали именинницу по дороге с работы, держа в руках эти плакаты и букеты цветов.
Егор Павлюков
спасатель
Кубышка
Альпинисты сняли с крыши 9-этажного дома, где она провела почти 5 дней. С тех пор не может поверить, что еда не кончится и старается ухватить кусочек отовсюду. Компанейская кошка-дружочек.

Контакт: Татьяна – 8 9062 102 721
1. Женщина любит внимание.
2. Только она способна влюбиться в мужчину.
3. На дискотеке вступился за незнакомую девушку, которая ругалась с парнем. Завершилась для меня эта история сотрясением мозга. Девушка приняла в этом непосредственное участие: отвлекла моё внимание, а её мужчина ударил меня по голове бутылкой. Больше в чужие разборки стараюсь не лезть.
Александр Подгорчук
фотограф

Тинки
Слепой котик был найден совсем маленьким под балконом вместе с братьями и сестрами. Глаза ему спасти не удалось. Но несмотря на это, Тинчик – очень ласковый и уверенный в себе кот, который уже успел стать калининградской знаменитостью, поскольку очень любит посещать городские праздники.
Контакт: Наталья – 8 9062 12 51 94
1. Женщины любят внимание и хотят быть уверены в своем партнере. А еще им очень важно, чтобы с мужчиной было интересно общаться.
2. Быть женственной, любить и многое стерпеть. Мужчины тоже, конечно, обладают последними двумя добродетелями, но далеко не в той "концентрации" и не в том объеме, как женщины.
3. Курсантом я забрался по водосточной трубе на третий этаж студенческого общежития на улице Чернышевского, чтобы попасть на свидание к девушке. Она, конечно же, оценила мой подвиг.
Александр Ярошук
глава города Калининград
Буба-Боб
Пережил многое. Его нашли в подвале истощенным, с больным глазом и огромной раной на холке. Кот перенес две операции и несколько отказов от него новых хозяев, которые не хотели выхаживать проблемное животное. Сейчас красавчик Буба поправился, но из-за слабого сердца нуждается в очень спокойной и размеренной жизни.
Контакт: Татьяна – 8 9062 102 721
Мария Гоменюк-Кравцова

Евгений Фролов

Александр Подгорчук
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