1. Женщины любят внимание и хотят быть уверены в своем партнере. А еще им очень важно, чтобы с мужчиной было интересно общаться.

2. Быть женственной, любить и многое стерпеть. Мужчины тоже, конечно, обладают последними двумя добродетелями, но далеко не в той "концентрации" и не в том объеме, как женщины.

3. Курсантом я забрался по водосточной трубе на третий этаж студенческого общежития на улице Чернышевского, чтобы попасть на свидание к девушке. Она, конечно же, оценила мой подвиг.

